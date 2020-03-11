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وفاة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شرشال رفقة زوجته وابنهما في حادث تسرب الغاز

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
وفاة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شرشال رفقة زوجته وابنهما في حادث تسرب الغاز

تيبازة - توفى وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شرشال بتيبازة اليوم الأربعاء رفقة زوجته وابنه الصغير إثر تسرب غاز بمسكنه الوظيفي الكائن بذات المحكمة، حسب ما علم لدى مجلس قضاء تيبازة.

وأوضحت ذات المصادر أن "مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم على مستوى سكن وظيفي كائن بمحكمة شرشال، أين سجل وفاة وكيل جمهورية مساعد رفقة زوجته وابنه الصغير إثر استنشاقهم للغاز، حسب المعلومات الأولية للتحقيق القضائي المفتوح".

ويتعلق الأمر بالمرحوم وكيل الجمهورية المساعد فوزي مهدي البالغ من العمر 30 سنة وزوجته البالغة من العمر 28 سنة و ابنهما الصغير ذو السنتين، حسب ذات المصادر.

من جهتها، فتحت مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا تحقيقا قضائيا، فيما تنقل النائب العام رفقة السلطات الأمنية و المدنية إلى مكان الحادث  للوقوف على حيثياته.

وسيوارى الضحايا الثرى غدا الخميس بمقبرة براقي بالجزائر العاصمة أين يتواجد المسكن العائلي للمرحوم مهدي فوزي.

وبهذه المناسبة الأليمة التي ألمت بسلك القضاء، يتقدم مجلس قضاء تيبازة بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:54
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وفاة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شرشال رفقة زوجته وابنهما في حادث تسرب الغاز
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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