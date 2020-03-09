وزيرة التكوين المهني تؤكد على ضرورة الإنصاف في توزيع مناصب المسؤولية على موظفات قطاعها

تيبازة - أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة اليوم الإثنين من تيبازة، أين أشرفت على تكريم موظفات القطاع بمناسبة عيد المرأة، على ضرورة الإنصاف في توزيع مناصب المسؤولية.

وأوضحت الوزيرة في حفل التكريم الذي نظم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحجوط أن عيد المرأة المصادف الثامن مارس من كل سنة يعد فرصة للتأكيد على ضرورة "ضمان الإنصاف" في توزيع مناصب المسؤولية على العنصر النسوي الذي يعد "مفخرة القطاع".

واسترسلت تقول: "هذا التأكيد على ضرورة ضمان الإنصاف في توزيع المناصب نابع من قناعتي العميقة بأن المرأة الجزائرية جديرة برفع كل التحديات وتحمل المسؤولية"، مشددة على منحها العناية الخاصة وكل التقدير الذي تستحقه وتثمين دورها في المجتمع الجزائري مع أخيها الرجل في كل المستويات وفي كل ربوع الوطن.

وبعد أن أعربت عن فخرها بدور المرأة الجزائرية عبر التاريخ للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وكل محاولات التهميش التي طالتها، دعت إلى رفع التحدي، "تحدي بناء الجزائر الجديدة و بناء اقتصاد وطني قوي"، مثلما -تتابع الوزيرة- شكلت المرأة دائما "مصدرا للعطاء والمثابرة".

وقالت في هذا السياق، رأينا يوم أمس، خلال اشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على فعاليات إحياء العالمي للمرأة، نماذجا رائعة ومتميزة لنساء رفعن التحدي لترقية أنفسهن والمساهمة في تطوير الوطن.

وفي هذا السياق دعت موظفات وعاملات قطاع التكوين المهني إلى المساهمة بقوة في إنجاح سياسة إصلاح القطاع الذي يهدف إلى ضمان شفافية وصرامة تسيير الموارد البشرية في كل المجالات.

كما دعت إلى المساهمة بقوة وبكل عزم وارادة تحت قيادة الرئيس تبون لانعاش الاقتصاد الوطني.