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المرأة العاملة في الجزائر حظيت بحقوق مهنية "راقية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 15:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 167 مرات

الجزائر- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المرأة العاملة حظيت بحقوق مهنية "راقية" جعلتها تتقلد أعلى المسؤوليات والمناصب.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال حفل نظم على شرف عاملات القطاع بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن "المرأة العاملة في الجزائر تتباهى بتشريعات العمل بما حظيت به من حقوق مهنية راقية كالحق في التشغيل والتكوين والترقية والمساواة في الأجور".

 وأكد الوزير أنه "بفضل هذه الحقوق المكتسبة، فإن المرأة اليوم تتقلد أعلى مناصب في الدولة وفي المؤسسات وكذا في مجالات الابتكار والابداع"، مشيدا بإعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء جائزة وطنية موجهة للمرأة الجزائرية المبدعة في شتى المجالات.

وفي هذا السياق، أبرز السيد عاشق يوسف أن المرأة الجزائرية قطعت "أشواطا كبيرة" في جميع المجالات، حيث ساعدها في ذلك --مثلما قال-- "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة في الدستور والتشريعات الوطنية".

 وأشار الى أن قطاع العمل "معني بأهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بتحقيق العمل اللائق والمساواة بين الجنسين"، معربا عن "الحاجة الى كل الطاقات والاقتراحات البناءة، كل حسب تخصصه، من أجل العمل في اطار التسيير التشاركي قصد رفع شعار التميز في تقديم الخدمة العمومية الراقية".

من جهة أخرى، اعتبر  الوزير أن هذا الحفل يعد بمثابة وقفة تكريم لفائدة العاملات نظير "المجهودات المبذولة للمساهمة في سبيل ازدهار ورقي الوطن ومن أجل مستقبل واعد، وذلك بالمشاركة الفعالة للمرأة وفي جميع المجالات".

للإشارة، فقد تم بالمناسبة تكريم عدد من الاعلاميات تقديرا لدورهن في مرافقة القطاع من أجل ايصال المعلومة في مجال الخدمة العمومية.

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المرأة العاملة في الجزائر حظيت بحقوق مهنية "راقية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 15:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 167 مرة   شارك

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