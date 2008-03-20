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باتنة: حجز 288 قطعة نقدية أثرية محمية

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
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باتنة - تم بباتنة حجز 288 قطعة نقدية أثرية و الإطاحة بشبكة إجرامية لها امتداد دولي تنشط في بيع القطع الأثرية المحمية والقيام بحفريات بمواقع أثرية مختلفة، حسب ما أفادت به يوم الأحد خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

و قامت بهذه العملية فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية وفصيلة حماية التراث الثقافي للمصلحة الولائية للشرطة القضائية و توقيف 15 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و69 سنة ينحدرون من ولايات باتنة وأم البواقي وبسكرة وقسنطينة وجيجل والجزائر العاصمة حسب ما أوضحه نفس المصدر.

و أضاف أن العملية مكنت أيضا من حجز قطعتين من الفخار وسيف من الحجم الكبير تعد تراثا ثقافيا محميا وكذا حجز الوسائل التي كانت تستعمل في التنقيب إلى جانب ضبط كتاب خاص بحل الرموز والإشارات الأثرية القديمة.

وأكد المصدر أن المشتبه بهم الـ 15  سيتم تقديمهم اليوم أمام النيابة المحلية .

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باتنة: حجز 288 قطعة نقدية أثرية محمية
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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