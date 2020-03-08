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أمن ولاية الجزائر: حفل تكريمي على شرف النساء المنتسبات للأمن الوطني والإعلاميات

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 199 مرات

الجزائر- نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الأحد, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة, حفلا تكريميا على شرف النساء المنتسبات للمؤسسة الأمنية والعاملات في سلك الدرك الوطني والجمارك والقضاء وكذا الإعلاميات من الصحافة المكتوبة, المسموعة والمرئية.

وخلال هذه المناسبة التي نظمت على مستوى وحدة التدخل بالقبة, أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر, مراقب شرطة امحمد بطاش, بالمنسوب النسوي المتنامي داخل المؤسسة الشرطية منوها بالعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للعنصر النسوي تقديرا وعرفانا بكفاءة المرأة الشرطية وأدائها المتميز في حقول التكوين التوعوي وحماية الأطفال والفئات الهشة وتبوأها بعد التدرج في كافة المناصب القيادية.

وأشار ذات المسؤول الأمني بعد أن وجه تحية خاصة لكل النساء الجزائريات في عيدهن العالمي, بما حققته المرأة الشرطية وجميع المنتسبات لأمن ولاية الجزائر والأمن الوطني على تباين رتبهن من مكاسب خلال مسارها الحافل بالإنجازات, متمنيا لهن المزيد من النجاحات والرقي مستقبلا.

من جهة أخرى, أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر بالرسالة التي بعث بها المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس التي تعكس التقدير البالغ للمسار الذي افتكته المرأة الشرطية بجدارة واستحقاق وإدراك عميق لدورها المفصلي الفعال لتحقيق مزيد من التطور والرقي للمؤسسة الأمنية.

ويأتي هذا الحفل التكريمي عرفانا بالمجهودات المعتبرة المبذولة من قبل المرأة الجزائرية وإشادة بالنتائج التي حققتها في شتى المجالات, لاسيما تلك المحققة من طرف المرأة الشرطية في إطار ممارستها المهنية في مختلف الاختصاصات على المستوى المركزي, الجهوي والمحلي بوحدات الأمن الوطني, كما هو عرفان لها على العزيمة والاخلاص والاحترافية التي تميزت وتحلت بها في تنفيذ مهامها.

وعلى هامش هذا الحفل, تم توزيع هدايا رمزية على المدعوات وتهنئتهن بهذه المناسبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمن ولاية الجزائر: حفل تكريمي على شرف النساء المنتسبات للأمن الوطني والإعلاميات
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 13:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 199 مرة   شارك

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