وقد جرت مراسم الحفل بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, إلى جانب وجوه نسوية سياسية وأخرى تنشط في مجالات الاقتصاد والاعلام, فضلا عن ممثلات عن الحركات النقابية والمجتمع المدني ومجاهدات.
رئيس الجمهورية يشرف على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:52 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 3 مرات
الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد بالجزائر العاصمة, على حفل نظم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.
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