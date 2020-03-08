Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يشرف على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
رئيس الجمهورية يشرف على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد بالجزائر العاصمة, على حفل نظم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وقد جرت مراسم الحفل بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, إلى جانب وجوه نسوية سياسية وأخرى تنشط في مجالات الاقتصاد والاعلام, فضلا عن ممثلات عن الحركات النقابية والمجتمع المدني ومجاهدات.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يشرف على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.08

وزير المجاهدين يشيد بنضالات المرأة الجزائرية عبر التاريخ

20.03.08

الرئيس تبون يعلن عن إنشاء جائزة وطنية للمرأة المبدعة

20.03.08

سيدي بلعباس: هلاك شخصين وإصابة ثمانية آخرين في حادث مرور

20.03.08

رئيس الجمهورية يشرف على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

20.03.08

كاراتي دو/البطولة الوطنية: تتويج المجمع البترولي (رجال) وأولمبيك بئر توتة (سيدات)

20.03.08

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا أكثر من 100 ألف شخص

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.04

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…