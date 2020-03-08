بلجود يؤكد حرص قطاعه على تثمين العنصر البشري خاصة النسوي منه للارتقاء به الى الاحترافية

الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم السبت بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه على تثمين العنصر البشري ,خاصة النسوي منه من خلال تعزيز التكوين للارتقاء به الى الاحترافية في كل الميادين.

وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في كلمة له خلال حفل تكريمي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس من كل سنة ان قطاعه الوزاري "يحرص كل الحرص على ترقية وتثمين العنصر البشري خاصة النسوي منه بتعزيز التكوين لفائدته للارتقاء به وبمهاراته الى الاحترافية على المستويين الوطني والدولي بتوفير المتطلبات اللازمة لذلك ودعما لدولة القانون وتأكيدا على تقديم خدمة أمنية عادلة".

وبعد ان هنأ المرأة الجزائرية في كل القطاعات لاسيما من اسلاك الامن الوطني بمناسبة احتفالها بيومها العالمي جدد السيد بلجود "وقوفه الدائم مع اطارات وأفراد الامن الوطني لضمان اداء عصري و راق بالمؤسسات الامنية خدمة للمواطنين".

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و اضاف في ذات السياق بان حضوره في هذا الاحتفال "نابع من يقينه بصفته وزيرا للداخلية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ما فتئ يؤكد على ترقية دور المرأة وتعزيز التضامن الوطني من خلال تمكينها وتحسين وضعها وترقية حقوقها".

وذكر في هذا الاطار بكل "الاجراءات التي اتخذت لفائدة المرأة من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف وتعزيز اليات الحماية والدعم والمرافقة "مشيدا في نفس الوقت ب "النضال المتواصل للمرأة في كل المجالات مثلما كانت عليه شهيدات ومجاهدات ثورة التحرير المباركة و لهذا يجب الحفاظ عليها ومواصلة العمل بصدق واتقان لتحقيق تنمية شاملة وعادلة".

من جهته اعتبر المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي في رسالة قراتها نيابة عنه احدى اطارات الامن الوطني الاحتفال بهذا اليوم بمثابة "رمزية كبيرة تعكس المكانة الراقية التي تحتلها المرأة في كل المجتمعات وفي الجزائر خاصة وكذا للوقوف بتمعن بما حققته المرأة في مجال التنمية الشاملة " . اقرأ أيضا: استذكار شخصية المناضلة "مريم بوشنافة" رمز المرأة الجلفاوية "القوية"

كما اكد المدير العام للأمن الوطني بان المرأة الجزائرية أثبتت "كفاءات عالية لاسيما في مجال العلم والمعرفة مثبتة اقدامها على درب التطور حيث تتولى بجدارة واستحقاق أهم المناصب في الهرم المؤسساتي للدولة ووظائف حساسة كانت في السابق حكرا على الرجال وهذا ما فتح باب التنافسية الشريفة على مصراعيه وسمح لها بتبوء المواقع القيادية حتى داخل الهيئات النظامية".

واشار السيد أونيسي في هذا الاطار الى "المكانة التي تتشرف بها في جهاز الشرطة حيث تتولى مهاما قيادية عبر مختلف المصالح لاسيما العملياتية منها كللت في جميع التخصصات بتحقيق نتائج مشرفة ومرضية على اكثر من صعيد "مقدرا تعداد الموظفات في الامن الوطني ب 22173 موظفة باختلاف الاسلاك والرتب .

وتم بالمناسبة تكريم وزيرات من مختلف القطاعات و اطارات من اسلاك الامن الوطني وممثلات عن المجتمع المدني وفنانات وكذا صحافيات من مختلف المؤسسات الاعلامية .