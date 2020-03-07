البروفيسور سراجي زبيدة : عندما تلتحم الإرادة مع الإنسانية

وهران - عندما تتوفر الإرادة وحب العمل والإنسانية يصبح المرء قادرا على رفع التحديات وهو حال البروفيسور سراجي زبيدة, رئيسة مصلحة الأنف والأذن والحنجرة للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران, التي استطاعت في ظرف وجيز أن تعيد الأمل لفاقدي وضعاف السمع خاصة الأطفال منهم.

متسلحة بمئزرها الأبيض وسماعاتها الطبية وجهاز فحص الأذن, تجوب البروفيسور سراجي زبيدة, مختلف قاعات مصلحة الأنف والأذن والحنجرة, التي ترأسها, تسأل هذا المريض و تطمئن عن ذاك دون أيما كلل أو ملل.

و تحرص البروفيسور سراجي على الرغم من التزاماتها الجامعية والعائلية على الحضور أغلب أيام الأسبوع إلى المصلحة سواء للقيام بعمليات جراحية أو فحوصات طبية ومتابعة بنفسها الحالات المستعجلة وزيارة مرضاها الذين خضعوا لعمليات خاصة الصغار منهم, الذين يشغلون تفكيرها طوال الوقت بالنظر إلى أن فقدان أو عدم التمتع بحاسة هامة مثل السمع سيبقي هؤلاء بمعزل عن المجتمع.

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و منذ توليها رئاسة المصلحة سنة 2017, حرصت ذات الأخصائية على مباشرة التحدي الأكبر بالنسبة لها وهو الإطلاق الفعلي لزراعة القوقعة وهي عملية دقيقة ومعقدة ومكلفة لم يتم القيام إلا بالبعض منها تعد على الأصابع خلال العشرية الماضية.

و تقول البروفيسور سراجي لوأج, "هو تحدي كبير لكني بمعية الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمصلحة أصرينا على رفعه فزراعة القوقعة الأذنية عملية دقيقة يجب أن يكرس لها الطبيب وقتا طويلا خاصة في الفترة ما بعدها والتي تخص المتابعة والمراقبة والتأهيل مع الأطباء النفسانيين وأخصائيي النطق والأجهزة غير أنني لم أشرع بمعية فريقي في هذه +المغامرة+إلا بعد أن جهزنا أنفسنا جيدا لها وحضرنا لها الموارد المادية والبشرية اللازمة بالتعاون مع المديرية العامة للمستشفى الجامعي بوهران الذي يوفر لنا الأجهزة".

كانت البداية –حسبها -"صعبة جدا لأن الأجهزة التي يتم زرعها (القوقعة) لم تكن متوفرة غير أننا تحدينا الزمن إلى أن برهنا أننا نستطيع القيام بهذه العملية في ظروف جد حسنة و بكل أريحية".

تحد لإعادة الأمل للأطفال

وتقول المختصة : "الأمل الذي أراه في أعين الأولياء في إمكانية خروج صغارهم من عالم الصم والبكم إلى عالم السمع والنطق أكبر حافز لي و لفريقي الشاب لبذل المزيد من الجهد ولن نتوانى عن فعل أي شيء ورفع المزيد من التحديات في سبيل إرجاع الأمل لأولياء هذه الشريحة من الأطفال".

و حسبها هو أيضا "أمل في حياة أفضل واندماج أكثر في المجتمع وهو الهدف من كل هذا العمل الذي نقوم به نتمنى رؤية أولادنا دون أية مشاكل أو تشوهات في الأذن".

وتتعامل الأستاذة مع الصغار المرضى خلال قيامها بالفحوصات الطبية لهم بمنطق الأم والأبناء حيث يظهر التعامل الجيد من خلال ضحكات الصغار ولعبهم معها دونما أدنى اهتمام منهم بالأجهزة الطبية التي تلمس أجسادهم خلال الفحص.

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وذكرت البروفيسور سراجي : "رفعنا تحديا أن نتكفل بكل المرضى الذين يلجؤون إلينا بعد أن يئسوا وعائلاتهم لسنوات طوال وتحدينا الأكبر أن نصل بعمليات زرع القوقعة في المنطقة إلى درجة ألا تكون هناك قائمة انتظار, وهمنا الوحيد ألايبقى صغير يعاني من الصم وضعف السمع ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية التي وضعوها فينا".

أما أولياء الأطفال المرضى فيصرون على أن البروفيسور سراجي, امرأة تجاوزت العوائق على كثرتها في سبيل إعادة الأمل لهم ولأبنائهم في حياة جديدة دون مرض.

و يقول أحد الأولياء من ولاية تيارت وهو أب لطفل في العاشرة وآخر في الثانية يعانيان من الصمم منذ الولادة أن رئيسة مصلحة الأنف والأذن والحنجرة أعادت له الأمل في شفاء ابنيه عبر منشور لها مع إحدى الجمعيات على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب ممن لديه إبن يعاني من الصمم أو ضعف السمع الشديد التقرب من مصلحتها لإجراء الفحوصات اللازمة للقيام بعملية الزرع.

وأبرز هذا الأب أنه في ظرف شهرين فقط تم القيام بالفحوصات اللازمة وخضع ابناه الإثنان للعملية وهناك نسبة نجاح كبيرة لكليهما والفضل يعود للبروفيسور سراجي.