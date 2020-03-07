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برنامج الأمم المتحدة للتنمية : الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في الاطار القانوني لحقوق المرأة

  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 17:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
برنامج الأمم المتحدة للتنمية : الجزائر حققت &quot;تقدما معتبرا&quot; في الاطار القانوني لحقوق المرأة

الجزائر -  أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية بليرتا أليكو اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر حققت " تقدما معتبرا" في الاطار القانوني فيما يخص حقوق المرأة لاسيما من أجل تجسيد حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية.

و في تصريح لوأج على هامش احياء اعلان و برنامج عمل بيجينع+25 حول المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة, أوضحت السيدة بليرتا أليكو ان الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في الاطار القانوني بالنظر الى حقوق المرأة لاسيما تجسيد حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية و كذا في مجال تساوي الأجور بين الجنسين".

و ترى المتحدثة أن الجزائر "حققت أيضا تقدما ملحوظا" فيما يخص وضع قوانين تضمن المساواة بين الجنسين و الحماية من العنف.

كما أشارت أن الدستور الجزائري ينص على أن الرجال و النساء "متساويين" أمام القضاء مضيفة أنه يبقى الكثير بذله بالنسبة للنصوص التطبيقية من اجل تحسين أثر هذه القوانين على الحياة اليومية للنساء.

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و يتعلق الأمر حسب قولها بالمساهمة الاقتصادية للمرأة و تعزيز عدد النساء في المناصب القيادية مؤكدة أنه تم بالجزائر تحقيق مكاسب "هامة جدا" لاسيما فيما يخص الحقوق الاساسية على غرار التربية و الصحة".

و يرى برنامج الأمم المتحدة للتنمية بصفة عامة أنه يبقى من الصعب عبر العالم "كسر الحواجز الخفية" التي تمنع المرأة من التقدم مضيفا أن الفوارق بين الجنسين تقلصت في قطاعات اساسية على غرار قطاع التربية و الصحة لكن في المجالات التي تتولى فيها النساء مسؤوليات عليا و سلطة سياسية و امتيازات اجتماعية "لا تزال الفوارق بين الجنسين قائمة".

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برنامج الأمم المتحدة للتنمية : الجزائر حققت "تقدما معتبرا" في الاطار القانوني لحقوق المرأة
  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 17:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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