سيدي عبد الله (الجزائر): وفاة شخصين وإصابة اثنين اخرين في انهيار ترابي 

الجزائر - لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران مساء يوم الخميس في انهيار ترابي وقع بورشة بناء بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله غرب الجزائر وفق معلومات أولية من المسعفين.

ووقع الحادث في ورشة للبناء بسيدي عبد الله قرب زرالدة في مشروع وكالة عدل تقوم بالانجاز "كوسيدار".

وأوضح المكلف بالاعلام بالحماية المدنية العقيد فاروق عاشور لوأج، أن عدة فرق للإسعاف تنقلت إلى الموقع وأخرجت جثتا العاملين من تحت الانقاض.

وقد تم إنقاذ ضحيتين اخريين وتم نقلهما إلى مستشفى زرالدة وفق العقيد عاشور مدير مكلف بالاعلام والإحصاء بات للحماية المدنية .

وأضاف ذات المصدر أن "فرق الإسعاف تم إعلامها على الساعة 19 و 32 دقيقة مشيرا إلى أن المدير العام للحماية الدنية العقيد بوعلام بوغلاف تنقل إلى مكان الحادث.

ومن جهة أخرى، تم فتح تحقيق فورا من طرف نيابة الشراقة وفق ذات المصدر بينما أكد والى الجزائر يوسف شرفة من جهته أن كل الوسائل تم استخدامها من اجل إنقاذ الضحايا.