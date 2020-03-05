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مكانة المرأة في البحث العلمي موضوع نقاش بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 18:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات

الجزائر- شكلت مكانة المرأة في مجال البحث العلمي في الجزائر و العالم موضوع نقاش, يوم الخميس بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين, أثناء لقاء منظم مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس.

نُظم اللقاء من طرف رئيس جامعة هواري بومدين, السيد نور الدين بن علي شريف و الخبيرة في التسيير في الصناعة و التكنولوجيا بجامعة المنار بتونس, ليلى غلوز و مديرة المدرسة الوطنية العليا للتسيير بالقليعة حسناء أمينة مسعيد.

و في كلمته, تطرق السيد بن علي شريف مطولا إلى تاريخ البحث العلمي و الجامعة في الجزائر منذ الحقبة الاستعمارية و قبلها إلى غاية اليوم, مذكرا بالمرأة الجزائرية الأولى التي نالت شهادة جامعية و هي المرحومة علجية نور الدين بن علاق التي تخرجت من كلية الطب للجزائر سنة 1945.

و بعد أن أشاد بإنجازات المرأة في مجال البحث العلمي في الجزائر المستقلة, أشار السيد بن علي شريف إلى الإطار القانوني الذي ينظم البحث العلمي في الجزائر منذ 1962 و السياسة الوطنية للبحث و كذا تطور الشبكة الجامعية.

و بالنسبة للأرقام, أفاد رئيس الجامعة أن الجامعة الجزائرية تتضمن ما يقارب 2.700 طالب سنة 1962 و الطالبات تمثل نسبة سوى 1 بالمائة في حين تجاوزت نسبة الطالبات 50 بالمائة سنة 2020 من مجموع 1.600.000 مسجل.

و بخصوص جامعة هواري بومدين, قال السيد بن علي شريف أن نسبة الطالبات في الماستر حاليا تفوق 60 بالمائة و ما بعد التدرج تمثل 64 بالمائة في الوقت الذي يبلغ سلك الأساتذة من العنصر النسوي نسبة 7ر55 بالمائة.

و في هذا الشأن, صرحت السيدة غلوز أن النساء يمثلون 44 بالمائة من الأستاذة في الجامعة التونسية و 47 بالمائة في سلك الباحثين, مضيفة أن المشكلة تكمن في "الأسباب التي تمنع المرأة من الاستثمار أكثر في البحث في حين عدد الطالبات و نسبة النجاح لدى الفتيات في المسار الجامعي مرتفع مقارنة بالرجال.

من جهتها دعت السيدة مسعيد النساء الباحثات إلى "امتلاك شخصية قوية لمواجهة الوضعيات المهنية" و "أن تكون باحثة في حد ذاتها و ليس فقط امرأة باحثة".

و شددت من جهة أخرى على أهمية تحسين مناخ البحث العلمي لكامل الباحثين و الباحثات, إضافة إلى ضرورة "القيام بعمل من خلال النقد الذاتي و التقييم الذاتي قصد تفادي العراقيل التي قد تعيق المسار المهني".

كلـمات مفتـاحيــة :
مكانة المرأة في البحث العلمي موضوع نقاش بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 18:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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