مكانة المرأة في البحث العلمي موضوع نقاش بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة

نُظم اللقاء من طرف رئيس جامعة هواري بومدين, السيد نور الدين بن علي شريف و الخبيرة في التسيير في الصناعة و التكنولوجيا بجامعة المنار بتونس, ليلى غلوز و مديرة المدرسة الوطنية العليا للتسيير بالقليعة حسناء أمينة مسعيد.
و في كلمته, تطرق السيد بن علي شريف مطولا إلى تاريخ البحث العلمي و الجامعة في الجزائر منذ الحقبة الاستعمارية و قبلها إلى غاية اليوم, مذكرا بالمرأة الجزائرية الأولى التي نالت شهادة جامعية و هي المرحومة علجية نور الدين بن علاق التي تخرجت من كلية الطب للجزائر سنة 1945.
و بعد أن أشاد بإنجازات المرأة في مجال البحث العلمي في الجزائر المستقلة, أشار السيد بن علي شريف إلى الإطار القانوني الذي ينظم البحث العلمي في الجزائر منذ 1962 و السياسة الوطنية للبحث و كذا تطور الشبكة الجامعية.
و بالنسبة للأرقام, أفاد رئيس الجامعة أن الجامعة الجزائرية تتضمن ما يقارب 2.700 طالب سنة 1962 و الطالبات تمثل نسبة سوى 1 بالمائة في حين تجاوزت نسبة الطالبات 50 بالمائة سنة 2020 من مجموع 1.600.000 مسجل.
و بخصوص جامعة هواري بومدين, قال السيد بن علي شريف أن نسبة الطالبات في الماستر حاليا تفوق 60 بالمائة و ما بعد التدرج تمثل 64 بالمائة في الوقت الذي يبلغ سلك الأساتذة من العنصر النسوي نسبة 7ر55 بالمائة.
و في هذا الشأن, صرحت السيدة غلوز أن النساء يمثلون 44 بالمائة من الأستاذة في الجامعة التونسية و 47 بالمائة في سلك الباحثين, مضيفة أن المشكلة تكمن في "الأسباب التي تمنع المرأة من الاستثمار أكثر في البحث في حين عدد الطالبات و نسبة النجاح لدى الفتيات في المسار الجامعي مرتفع مقارنة بالرجال.
من جهتها دعت السيدة مسعيد النساء الباحثات إلى "امتلاك شخصية قوية لمواجهة الوضعيات المهنية" و "أن تكون باحثة في حد ذاتها و ليس فقط امرأة باحثة".
و شددت من جهة أخرى على أهمية تحسين مناخ البحث العلمي لكامل الباحثين و الباحثات, إضافة إلى ضرورة "القيام بعمل من خلال النقد الذاتي و التقييم الذاتي قصد تفادي العراقيل التي قد تعيق المسار المهني".