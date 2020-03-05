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الجزائر- الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاجتماعي

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات

الجزائر - استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الأربعاء، رفقة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف سباع آل علي، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال الاجتماعي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، تناول "العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة وكذا ترقية حقوق المرأة".

وركزت السيدة الوزيرة في محادثاتها على "التصور الجديد الذي تتبناه الوزارة في التكفل بالفئات الهشة، والمتمثل أساسا في العمل على إدماجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا من خلال دعمهم وتكوينهم ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة تمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي بما يجعلهم قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني".

وفي إطار التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزت السيدة كريكو أن "التصور الجيد للوزارة يولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة، بحيث ستسهر على دعمها ومرافقتها لتصبح فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية".

واستعرضت الوزيرة بالمناسبة "التجربة الجزائرية الرائدة في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة" وأكدت أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في إطار دعم المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا".

كما أبدت رغبتها في "تقاسم تجربة الجزائر في المجال الاجتماعي واستعداها للاستفادة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن".

من جهته، أكد سعادة السفير الإماراتي،على "عمق العلاقات الجزائرية الإماراتية"، وأبدى "استعداده لتبادل التجارب في مجال التكفل الاجتماعي، لاسيما  في مجال المقاولاتية وترقية حقوق المرأة".

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الجزائر- الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاجتماعي
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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