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تيبازة: التكفل بمجاهد معاق حركيا بمنحه سكنا بعد 57 سنة من الانتظار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 19:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

 

تيبازة - تقرر بولاية تيبازة التكفل بالمجاهد عمي فرج مالك, معاق حركيا والبالغ من العمر 78 سنة, بمنحه سكنا اجتماعيا بعد 57 سنة من الانتظار والمعاناة مع الترحال والكراء بين أرجاء الولاية.

ويقطن المجاهد بأحد المناطق المعزولة بسيدي راشد أين يؤجر سكنا هشا بعد إقصائه سنة 2018 من طرف اللجنة الولائية للطعون من السكن الاجتماعي بسبب تجاوز المنحة التي يتقاضاها السقف المالي المسموح به للاستفادة من هذا النوع من البرامج السكنية, في حين أن حالته الصحية والاجتماعية "مستعجلة" ولا تحتمل انتظار برامج أخرى مثل صيغة الاجتماعي التساهمي, حسب الشروحات التي قدمتها اليوم رئيسة دائرة أحمر العين.

وقرر والي تيبازة, حاج موسى عمر, بعد التشاور مع مدير المجاهدين ورئيسة دائرة أحمر العين التكفل به من خلال إدراج اسمه في قائمة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية التي يرتقب أن يعلن عنها الأسبوع المقبل خاصة أن قضيته كانت قد عرفت انفراجا إثر مراسلة مديرية المجاهدين من خلال وزارة القطاع, الحكومة للحصول على رخصة استثنائية تسمح له بالاستفادة من سكن اجتماعي وهو الطلب الذي حظي بالقبول, حسب مدير المجاهدين, وحيد حمودة.

وجاء قرار الوالي بعد سماعه لإنشغال المجاهد عمي فرج الذي "فاض غيضا" في كلمة مقتضبة على هامش لقاء جمع اليوم الهيئة التنفيذية مع سكان بلدية سيدي راشد أين اعرب المجاهد عن إحباطه ويأسه من وضعه الاجتماعي في مثل هذه السن المتقدمة وهو الذي التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1959 وعمره لم يتجاوز ال17 سنة و وهب شبابه للوطن --مثلما قال-- إلا أنه ينتظر "سكن العمر" منذ 57 سنة خلت.

وتابع عمي فرج وهو مقعد على كرسي متحرك حيث يعاني من إعاقة جسدية إلى جانب عديد الأمراض المزمنة الأخرى --حسب أفراد عائلته-- أنه ظل لسنوات ينتظر سكن يأويه رفقة أفراد عائلته قبل أن يجهش بالبكاء ما جعل القاعة تتعاطف معه بقوة.

التحق المجاهد مالك فرج سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني بالقاعدة الشرقية ونال عضوية الجيش وشارك في عديد المعارك قبل أن يصاب في اشتباكات مع العدو على مرتين سنتي 1959 و 1961, استنادا لمدير المجاهدين بتيبازة.

ولد المجاهد مالك فرج بمصر, إلا أن حبه وشغفه وحنينه للوطن الأم جعله يلبي نداء الثورة و يلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من العاصمة المصرية, القاهرة.

وبعد أن أعرب عن اسفه للوضع الصحي والإجتماعي لهذا المجاهد, قال الوالي في تصريح لواج أنه من "المهم جدا" أن تكون جسور التواصل مع المواطنين والإحتكاك بهم ما يسمح باتضاح الرؤية أكثر للمسؤول للاطلاع عن قرب عن مثل هذه الحالات التي بقت لسنوات تعيش بعيدا عن الأضواء و دون اهتمام المسؤولين.

وشدد في السياق أن مثل هذه المناسبات (الزيارات الميدانية للمناطق المعزولة) تأتي تجسيدا لسياسة الحكومة الرامية لإنشاء جزائر جديدة و ذلك خاصة من خلال إحصاء مناطق الظل و من ثمة التكفل بالفئات الهشة.

 

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تيبازة: التكفل بمجاهد معاق حركيا بمنحه سكنا بعد 57 سنة من الانتظار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 19:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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