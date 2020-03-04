الجزائر/الكويت: استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي

الجزائر - استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الثلاثاء، مع سفير دولة الكويت بالجزائر، محمد مرزوق سلمان مطلق الشبو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الاجتماعي.

وأوضح بيان للوزارة أن الطرفين "أشادا بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين وبتطابق وجهات النظر حيال العديد من الملفات، سيما ما تعلق منها بالمجال الاجتماعي وترقية حقوق المرأة".

واستعرضت الوزيرة بالمناسبة "مختلف التراتيب التي توفرها الوزارة للتكفل بالفئات الهشة"، مركزة على "التصور الجديد في هذا الشأن، والمتمثل أساسا في تدعيمها وتكوينها ومرافقتها لإنشاء مؤسسات صغيرة تمكنها من الخروج من دائرة العوز وتحقق لها الاستقلال المالي بما يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وأكدت السيدة كريكو على "استعدادها الكامل لتفعيل قنوات التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي من أجل الاستفادة من الخبرات في مجال التكفل بالفئات الهشة وكذا في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة".

بدوره، أشاد سفير دولة الكويت ب"مستوى العلاقات المميزة بين البلدين"، مبديا "استعداده لتبادل التجارب في مجال التكفل الاجتماعي لاسيما في مجال المقاولاتية وترقية حقوق المرأة".