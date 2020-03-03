غرداية: تكريم نحو اثنتا عشرة امرأة من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر

وشمل هذا التكوين, الذي استفادت منه النساء المكرمات مجالي النسيج ونسج الزرابي وذلك في إطار برنامج تدعيم وتعزيز كفاءات النساء والفتيات الذي بادرت به دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات, مثلما شرحت لـ/وأج/ الأمينة العامة للإتحاد, نورية حفصي.
وقد استفادت أربع ولايات (سيدي بلعباس وسعيدة و غرداية وبجاية) من هذا البرنامج في مجالات اختيرت من قبل المرأة على المستوى المحلي, كما جرى توضيحه.
وتهدف هذه المبادرة الإجتماعية للتكوين بالدرجة الأولى إلى تعزيز الكفاءات ومنح الوسائل الملائمة التي تسمح بإدماج المرأة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد, كما أوضحت من جهتها عضو سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر, موزة حسيني.
وأوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر, السيد يوسف سيف خميس سبع العلي, في تدخله أثناء تسليم شهادات المشاركة في هذا التكوين "أن مبلغا ماليا بقيمة ثلاثة ملايين دولار قد تم تسخيره لدعم الكفاءات النسوية في العالم".
ويسمح هذا التكوين بتوفير فرص اعتماد مالي ذاتي, كما يهدف أيضا إلى تثمين المهارات النسوية المكتسبة عبر قرون بما يمكن بتعزيز القدرات الإقتصادية من خلال تحسين نوعية المنتوج والإبتكار والتسويق.
ووجهت خلال هذا الحفل رسائل عرفان وتقدير للمرأة عشية الإحتفال بعيدها العالمي.
وقبل ذلك أجرى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر لقاء مع والي غرداية بوعلام عمراني.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الولاية, حسب السفير, إلى الإمكانيات وآفاق تطوير علاقات الشراكة وفرص الإستثمار المتاحة بولاية غرداية.