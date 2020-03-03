بومرداس: إنقاذ شخص من الموت سقط بالخطأ في بئر بزموري

بومرداس- أنقذت وحدة الحماية المدنية مدعومة بالوحدة البحرية لزموري, شرق بومرداس, شخصا من موت محقق سقط بالخطأ في بئر عمقه 15 مترا مساء أمس الإثنين, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول, حسين بوشاشية, مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية لـ/وأج, بأن الحادث وقع مساء أمس على مستوى قرية حاج أحمد بضواحي مدينة زموري, عندما سقط رجل في 60 من عمره في هذا البئر بالخطأ لعدم تنبهه بوجوده.

وحسب نفس المصدر فقد تم إخراج الضحية, التي أصيبت بجروح متعددة وحياتها ليست في خطر, من هذا البئر الذي يصل عمقه إلى 15 مترا وممتلئا بالماء ما بين 2 و 3 أمتار, من طرف وحدة الحماية المدنية لزموري مدعومة بالوحدة البحرية في ظرف قصير لم يتعد الساعتين.