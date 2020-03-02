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كريكو و السفير العماني يعربان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرات

الجزائر- استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مع سفير سلطنة عمان بالجزائر, ناصر بن سيف بن سالم آل حوسي, العلاقات الثنائية "المتميزة" بين البلدين, حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي.

و أوضح بيان للوزارة أن اللقاء "تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين, و رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي, سيما ما تعلق بمجال ترقية حقوق المرأة".

و عبرت الوزيرة عن "إرادة الجزائر لتعميق أواصر التعاون مع سلطنة عمان في مجال التكفل بالفئات الهشة, واستعدادها لتبادل التجارب بين البلدين لتحقيق أكثر مكتسبات لصالح المرأة, خاصة وأن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال الدفاع وترقية حقوق المرأة".

من جانبه, أبدى السفير العماني "استعداد سلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التكفل الاجتماعي وترقية حقوق المرأة".

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 17:08
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كريكو و السفير العماني يعربان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرة   شارك

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