كريكو و السفير العماني يعربان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي

و أوضح بيان للوزارة أن اللقاء "تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين, و رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي, سيما ما تعلق بمجال ترقية حقوق المرأة".
و عبرت الوزيرة عن "إرادة الجزائر لتعميق أواصر التعاون مع سلطنة عمان في مجال التكفل بالفئات الهشة, واستعدادها لتبادل التجارب بين البلدين لتحقيق أكثر مكتسبات لصالح المرأة, خاصة وأن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال الدفاع وترقية حقوق المرأة".
من جانبه, أبدى السفير العماني "استعداد سلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التكفل الاجتماعي وترقية حقوق المرأة".