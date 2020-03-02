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الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 11:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات

الجزائر - استعرضت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ليانهى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما في المجال الاجتماعي، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيدة كريكو أبدت خلال هذا اللقاء ،"استعدادها للعمل من أجل توثيق التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي و تبادل الخبرات، سيما ما تعلق بدعم المرأة لولوج عالم المقاولاتية و إنشاء تعاونيات مصغرة للانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاستقلال المالي".

وبالمناسبة، استعرضت الوزيرة "مختلف التدابير والآليات التي تتبناها الوزارة للتكفل بالفئات الهشة ودعمها للانخراط في التنمية تجسيدا للسياسة الاجتماعية الثابتة للدولة الجزائرية وكذا المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية على جميع الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".

وخلال هذا اللقاء "أشاد الطرفان بمتانة وعمق العلاقات الجزائرية-الصينية الممتدة إلى الثورة التحريرية المباركة والتي عرفت تطورا مستمرا  في عديد المجالات، لتتوج بالإمضاء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجزائرية-الصينية سنة 2014".

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن "استعداده لتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الاجتماعي بما يخدم علاقة الصداقة و التعاون بين الطرفين".

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الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 11:04     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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