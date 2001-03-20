Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة قرابة 2600 شخص واصابة 11859 اخرين بجروح  خلال 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 19:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
حوادث المرور: وفاة قرابة 2600 شخص واصابة 11859 اخرين بجروح  خلال 2019

الجزائر - لقي 2599 شخصا مصرعهم وأصيب 11859 اخرون بجروح في 7108 حادث مروري سجل خلال سنة 2019 عبر مختلف مناطق الوطن, كما أكده الاحد بالجزائر العاصمة مدير الوحدات المشكلة للأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني, العقيد مولود قماط.

وأوضح العقيد قماط, في ندوة صحفية, أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور خلال 2019 مقارنة مع 2018 بنسبة 15,81 بالمئة و بنسبة 1 بالمئة في عدد القتلى و 18,90 بالمئة في عدد الجرحى.

وأرجع المسؤول ذاته هذا الانخفاض في عدد الحوادث المرورية الى الجهود المبذولة من طرف وحدات القيادة الدرك الوطني "التي جعلت ميدان أمن الطرقات ضمن أولوياتها حيث تعمل على تأمين ما يقارب 85 بالمئة من الطرقات و على التكييف الدائم لتشكيلاتها الميدانية وعلى الاستغلال الامثل للوسائل التقنية والجوية من اجل تحقيق تغطية أفضل للطرقات".

وتم في هذا الاطار --يضيف ذات المتحدث -- "دعم هذه الاعمال الوقائية بجملة من الاجراءات التكميلية من بينها الخبرات التقنية والدراسات العلمية وتكوين الافراد المتخصصين وكذا تعزيز نشاطات التحسيس والتوعية والاتصال المباشر اليومي في الميدان وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التربوية".

و أرجع نفس المسؤول أسباب حوادث المرور الى السواق بنسبة 85,40 بالمئة والراجلين بنسبة 7,34 بالمئة والمركبات بنسبة 4,52 بالمئة, مؤكدا بان العنصر البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بنسبة 92,90 بالمئة.

وبخصوص الاجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات والحافلات, أعلن العقيد قماط بانه سيتم "قريبا" مراجعة وتحيين المرسوم التنفيذي ل2016 من اجل اتخاذ اجراءات ردعية و اكثر صرامة للحد من حوادث المرور.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة قرابة 2600 شخص واصابة 11859 اخرين بجروح  خلال 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 19:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.01

ولاية الجزائر: الأوعية العقارية من عمليات الترحيل ستستغل في مشاريع الترقوي المدعم

20.03.01

حوادث المرور: وفاة قرابة 2600 شخص واصابة 11859 اخرين بجروح  خلال 2019

20.03.01

الجمهورية الصحراوية ستتخذ التدابير اللازمة بشأن الدول التي فتحت قنصليات في المناطق المحتلة

20.03.01

كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية  يقوم بزيارة عمل الى الجزائر

20.03.01

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

20.03.01

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…

20.02.26

فيروس كورونا: رقم أخضر "3030" تحت تصرف المواطنين