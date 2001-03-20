حوادث المرور: وفاة قرابة 2600 شخص واصابة 11859 اخرين بجروح  خلال 2019

الجزائر - لقي 2599 شخصا مصرعهم وأصيب 11859 اخرون بجروح في 7108 حادث مروري سجل خلال سنة 2019 عبر مختلف مناطق الوطن, كما أكده الاحد بالجزائر العاصمة مدير الوحدات المشكلة للأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني, العقيد مولود قماط.

وأوضح العقيد قماط, في ندوة صحفية, أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور خلال 2019 مقارنة مع 2018 بنسبة 15,81 بالمئة و بنسبة 1 بالمئة في عدد القتلى و 18,90 بالمئة في عدد الجرحى.

وأرجع المسؤول ذاته هذا الانخفاض في عدد الحوادث المرورية الى الجهود المبذولة من طرف وحدات القيادة الدرك الوطني "التي جعلت ميدان أمن الطرقات ضمن أولوياتها حيث تعمل على تأمين ما يقارب 85 بالمئة من الطرقات و على التكييف الدائم لتشكيلاتها الميدانية وعلى الاستغلال الامثل للوسائل التقنية والجوية من اجل تحقيق تغطية أفضل للطرقات".

وتم في هذا الاطار --يضيف ذات المتحدث -- "دعم هذه الاعمال الوقائية بجملة من الاجراءات التكميلية من بينها الخبرات التقنية والدراسات العلمية وتكوين الافراد المتخصصين وكذا تعزيز نشاطات التحسيس والتوعية والاتصال المباشر اليومي في الميدان وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التربوية".

و أرجع نفس المسؤول أسباب حوادث المرور الى السواق بنسبة 85,40 بالمئة والراجلين بنسبة 7,34 بالمئة والمركبات بنسبة 4,52 بالمئة, مؤكدا بان العنصر البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بنسبة 92,90 بالمئة.

وبخصوص الاجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات والحافلات, أعلن العقيد قماط بانه سيتم "قريبا" مراجعة وتحيين المرسوم التنفيذي ل2016 من اجل اتخاذ اجراءات ردعية و اكثر صرامة للحد من حوادث المرور.