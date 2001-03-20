تراجع نسبة الجريمة بـ 10% خلال السنة الماضية مقارنة مع 2018

الجزائر - أكد مدير الامن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني, العقيد عبد القادر روبة, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, أن نسبة الجريمة عرفت خلال السنة الماضية انخفاضا ب10% في عدد القضايا المعالجة مقارنة بعام 2018.

و أوضح العقيد روبة, خلال ندوة صحفية, أنه تم تسجيل في السنة الماضية 786 414 قضية في حين عرفت سنة 2018 تسجيل 680 461 قضية.

وأرجع نفس المسؤول هذا الانخفاض الى الجهود المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني حيث جعلت محاربة الشبكات الاجرامية المحور الرئيسي لعملها الميداني مما أسفر عن تفكيك 614 جماعة اشرار اضافة الى معالجة قضايا خاصة بمكافحة الفساد والتحويل الغير شرعي للأموال تجاه الخارج وكذا تبديد اموال عمومية.

في هذا الاطار, أوضح العقيد روبة انه من ضمن قضايا الاجرام المعالجة السنة الفارطة, 49% منها تتعلق بقضايا الفساد الاقتصادي متورط فيها عدد من المسؤولين.

وفيما يتعلق بنشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات, أشار ذات المسؤول الى انه تم حجز 44,812 طن من الكيف المعالج و 438143 قرص مهلوس وذلك عبر عمليات نوعية, توجت بتفكيك 122 شبكة اتجار بالمخدرات.

وعن الجريمة السيبرانية, أوضح مدير الامن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني أن عدد التحقيقات السيبرانية عرف ارتفاعا من 1245 في 2018 الى 1652 قضية في 2019 مست 1044 ضحية (307 انثى و 737 ذكور), حيث خصت أغلبية القضايا أساسا الاعتداءات ضد الاشخاص بنسبة 64% اما باقي القضايا الاخرى فشملت النصب على شبكات الانترنت, الاحتيال, المساس بأنظمة معالجة الآلية للمعطيات والاعتداءات على الممتلكات.

أما معالجة القضايا المرتبطة باستغلال القصر و بكل أنواع النشاطات غير الشرعية, ذات الصلة بهذه الفئة, في الفضاء السيبراني, خلال سنة 2019, أظهرت تعرض 231 قاصرا لهذا النوع من الانحراف, مما مثل ارتفاعا بنسبة 62,67% مقارنة بسنة 2018 (142 قاصر).

في سياق متصل, تمكنت وحدات الدرك الوطني المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 494 قاصرا في أوساطهم العائلية حيث عرف ارتفاعا بنسبة 67% مقارنة بسنة 2018.

وفي مجال الحفاظ على البيئة و السكينة, تم تسجيل 280415 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة من بينها 3126 قضية معالجة من طرف حماية البيئة و44 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا المكافحة ضد المساس بالممتلكات الثقافية, مما سمح باسترجاع 207 قطعة اثرية تنتمي الى مختلف الحقب التاريخية من بينها 35 قطعة مزورة.

أما في مجال استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال, الموضوعة في خدمة المواطن, تم خلال 2019 تلقي 253 747 مكالمة عبر الرقم الاخضر 55-10, مما اسفر عن 745 26 تدخل ميداني من طرف وحدات الدرك الوطني كلل بتوقيف 532 مجرم في حالة تلبس بالجريمة.