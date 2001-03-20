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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال ال24 ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 10:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - توفي 03 أشخاص وجرح 20 آخرون إثر وقوع 06 حوادث مرور في عدة مناطق من الوطن، خلال ال24 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأحد.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ  16 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات الماء بكل من ولايات غليزان و سيدي بلعباس و أم البواقي و قسنطينة، مسجلة في نفس السياق وفاة شخص (54 سنة) إثر استنشاقه غاز احادي اكسيد الكربون داخل مسكنه المتواجد بحي المسمى طريق عنابة ببلدية ودائرة سوق اهراس.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من جهة أخرى لإطفاء 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر و البويرة و أم البواقي، متسببة في إصابة 03 اشخاص بحروق سطحية.

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حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال ال24 ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 10:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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