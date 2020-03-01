المسيلة: هلاك شخصين و جرح ثلاثة آخرين في حادث سير ببوسعادة

المسيلة - لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون في حادث سير وقع صباح يوم الأحد بالمدخل الشرقي لمدينة بوسعادة (المسيلة) حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن هذا الحادث وقع إثر اصطدام بين مركبتين سياحيتين و حافلة، مشيرا إلى عملية الإسعاف متواصلة من أجل تحويل الجرحى نحو مستشفى بوسعادة.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف المختصة إقليميا من أجل تحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.