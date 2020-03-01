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المسيلة: هلاك شخصين و جرح ثلاثة آخرين في حادث سير ببوسعادة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 10:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
المسيلة: هلاك شخصين و جرح ثلاثة آخرين في حادث سير ببوسعادة

المسيلة - لقي شخصان حتفهما فيما جرح ثلاثة آخرون في حادث سير وقع صباح يوم الأحد بالمدخل الشرقي لمدينة بوسعادة (المسيلة) حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن هذا الحادث وقع إثر اصطدام بين مركبتين سياحيتين و حافلة، مشيرا إلى عملية الإسعاف متواصلة من أجل تحويل الجرحى نحو مستشفى بوسعادة.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف المختصة إقليميا من أجل تحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.

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المسيلة: هلاك شخصين و جرح ثلاثة آخرين في حادث سير ببوسعادة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 10:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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