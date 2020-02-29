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الجزائر تحيي اليوم العالمي للحماية المدنية بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 14:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 204 مرات
الجزائر تحيي اليوم العالمي للحماية المدنية بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني

الجزائر - تحيي الجزائر، على غرار باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني من اجل تحسيس وتوعية المواطنين بدور هذه الهيئة في مكافحة الأخطار والكواراث.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت أنه سيتم خلال هذه التظاهرات التي ستجري هذه السنة تحت شعار "مسعف لكل بيت"، عرض أفلام وثائقية وإقامة معارض وأبواب مفتوحة وإلقاء محاضرات وأنشطة ثقافية ورياضية، إلى جانب تنظيم مناورات تطبيقية عن مختلف الأخطار اليومية والأخطار الكبرى على مستوى مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأضاف البيان أن برنامج  هذه السنة يبرز دور وأهمية الإسعافات الأولية، إلى جانب استغلال مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في بث دروس تتعلق بأبجديات الإسعافات الأولية، إلى جانب دور الوقاية والتحسيس كذا التركيز على الإعلام الجواري من اجل غرس ثقافة وقائية.

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وفي هذا السياق، سيتم تنظيم  دورات تكوين حول الإسعافات الأولية لفائدة افراد المجتمع ومناورات للإنقاذ والإسعاف تخص مختلف الأخطار كحوادث الطرقات والحوادث المنزلية وكيفية إخماد الحرائق وجميع تقنيات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تنظيم تمارين حول كيفية الإجلاء على مستوى مختلف المدارس ومعاهد التكوين المهني ودور الشباب والمعاهد  المدارس لمختلف الأطوار.   

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية حرصها على "مواصلة برنامجها التكويني في مجال الإسعافات الأولية ليشمل كافة شرائح المجتمع بهدف المساهمة الفعالة في تكوين مجتمع يسوده الأمن والسلامة والطمأنينة".

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الجزائر تحيي اليوم العالمي للحماية المدنية بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 14:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 204 مرة   شارك

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