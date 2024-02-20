حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وجرح 392 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر- لقي عشرة أشخاص حتفهم وجرح 392 آخرون في 326 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير الجاري, حسبما افاده به يوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و اضاف المصدر ذاته انه بالمقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-13) حادث وكذا في عدد الجرحى بـ (-17حالة) دون تسجيل فارق في عدد الوفيات.

و عن اسباب الحوادث تشير المعطيات إلى أن الأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 90% نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار, تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, حفاظا على سلامة الجميع واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.