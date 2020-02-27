الدعوة الى تفعيل العمل برخصة السياقة بالنقط وترسيخ الثقافة المرورية

الجزائر - دعا مختصون خلال لقاء حول السلامة المرورية يوم الأربعاء بالجزائر الى ضرورة العمل برخصة السياقة بالنقط مع غرس الثقافة المرورية من أجل الحد من حوادث المرور التي تحصد العديد من الأرواح سنويا.

و خلال هذا اللقاء الذي نظم بمنتدى جريدة الشعب بالتنسيق مع جمعية الممرنين المحترفين للسياقة بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والجمعيات المعنية, ابرز المتدخلون اهمية تجسيد العمل برخصة السياقة بالنقط من اجل التقليل من حوادث المرور مع تبني و ترسيخ الثقافة المرورية في الحياة اليومية خاصة في المدارس.

و في هذا الاطار, دعا مفتش رخص السياقة على مستوى المركز الوطني لرخص السياقة و الامن في الطرقات السيد رشيد بورنان, الى تفعيل رخصة السياقة بالنقط و الذي تعمل وزارة الداخلية على تجسيده ميدانيا, من اجل الحد من حوادث المرور , مشددا ضرورة ضمان التكوين الجيد للمتربصين. اقرأ أيضا: حوادث الطرقات: نحو اجراءات صارمة للحد من هذه الآفة

كما ابرز السيد بورنان اهمية ترسيخ ثقافة سائقين اثنين لناقلي المسافرين عبر للمسافات الطويلة من اجل تفادي الحوادث, مع التحسيس المتواصل حول مخاطر حوادث المرور و التشديد على احترام قانون المرور.

و في هذا الصدد, ذكر السيد بورنان انه تم توقيف 17 مدرسة تعليم السياقة على المستوى الوطني كونها لم تحترم عدد ساعات السياقة المفترض تخصيصها لكل متدرب من اجل تمكينه من الحصول على الرخصة باستحقاق.

من جهته, ارجع ممثل نقابة الناقلين السيد خرشي اسباب حوادث المرور لغياب وجود مخطط نقل وطني وولائي و حضري, مشيرا الى ضرورة وضع جهاز مراقبة رقمي للمسافات المقطوعة بالنسبة للناقلين و استحداث غرامة جزافية للسائق الذي يخالف قانون المرور.

من جانبه, دعا ممثل الحماية المدنية السيد نسيم برناوي الى تفعيل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية و منحها الصلاحيات اللازمة من اجل الحد من حوادث المرور ,مبرزا اهمية التكوين الجيد و الصحيح.

كما دعا ممثل عن المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات الى ايجاد اطار تشاوري يضم جميع القطاعات من اجل البحث عن حلول عملية لتجسيدها ميدانيا للحد من ظاهرة ارهاب الطرقات.

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اما الممثل عن قيادة الدرك الوطني فشدد من جهته على اهمية التطبيق الصارم لقانون المرور و تغيير سلوكيات السائقين و غرس ثقافة السلامة المرورية في الطفل من خلال برامج بيداغوجية على مستوى المدرسة.

كما دعا الى ضرورة تكثيف جهود مختلف القطاعات و الجهات المعنية و الجمعيات للعمل معا على الحد من الحوادث و تكثيف تنظيم الحملات التحسيسية.

و دعت رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة السيدة نبيلة فرحات الى زرع الثقافة المرورية في المدارس و تجسيد مشروع "شارع السلامة المرورية" في مساحة كل مدرسة.

و خلال تدخلها, دعت ممثلة وزارة التجارة السيدة نسرين شارف الى ضرورة تحديد الاسباب الحقيقية التي تتسبب في حوادث المرور مع انشاء لجنة مختلطة متعددة القطاعات من اجل البحث و التشاور حول الاليات الواجب اتخادها و تجسيدها ميدانيا للحد من ارهاب الطرقات.