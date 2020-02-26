الحماية المدنية: إجراءات استباقية لمجابهة فيروس الكورونا

الجزائر - أكد المدير الفرعي للإحصائيات و التنشيط بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ اجراءات بصفة استباقية من قبل جميع الفاعلين في الميدان و من بينهم الحماية المدنية لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة فيروس الكورونا.

وقال العقيد عاشور في تصريح للصحافة، على هامش يوم دراسي حول السلامة المرورية من حوادث المرور نظمه المجلس الشعبي الوطني، ان الحماية المدنية "اتخذت جميع الاجراءات الاستباقية و هي جاهزة بكل وسائلها المادية و البشرية لمجابهة فيروس الكورونا" الذي ينتشر عبر العالم.

وأضاف أنه منذ ظهور هذا الوباء بالصين تم إبلاغ كل وحدات الحماية المدينة على مستوى الوطن حول كيفية التعامل مع هذا الفيروس و كذا" ببروتوكول التدخل" المعمول به إلى جانب تنظيم حملة تحسيسية تجاه المواطنين و كذا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأبرز أن مصالح الحماية المدنية تضم في صفوفها ضباطا متخصصين مهمتهم التدخل في حالة تسجيل حوادث بيولوجية و يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأشاد في هذا السياق ببرامج التكوين و إعادة التأهيل باستعمال التكنولوجيات الحديثة التي يستفيد منها عناصر الحماية منذ سنوات و التي تسمح بالتكفل الجيد بمثل هذه الحالات.