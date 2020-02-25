الجزائر - كشف وزير السكن و العمران والمدينة, كمال ناصري, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن توجه القطاع نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية الفوضوية مع التحكم في توسعها.

و قال ناصري في ندوة صحفية, على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل , أنه, و بغرض احتواء هذه السكنات نهائيا وتحسين الوجه الجمالي للمدن , سيتم تحويل المواقع التي سيتم ترحيل قاطنيها مباشرة إلى مشاريع لإنجاز سكنات جديدة في ظروف لائقة.

يذكر أن آخر إحصاء لقوائم سكان الأحياء القصديرية تم في يوليو 2008, بغرض إعداد برنامج وطني للقضاء على السكن القصديري والهش وتحديد المستفيدين.

و تندرج العملية حسب الوزير في إطار السكنات الاجتماعية الموجهة لإعادة الإسكان في إطار برنامج خاص هدفه القضاء على هذه البيوت, وهو برنامج منفصل عن السكن الاجتماعي الموجه للعائلات من طالبي السكن.

و حسب نفس المسؤول, فإن هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي حددت في إطار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية طلب السكن الاجتماعي, حيث شدد على أهمية مصداقية التصريحات المقدمة من طرف المواطنين , بالموازاة مع قيام القطاع بإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن وربطها مع بطاقات أخرى.