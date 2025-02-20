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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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حوادث المرور: وفاة 30 شخصا وجرح 1270 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر- لقي ثلاثون (30) شخصا حتفهم و جرح 1270 آخرون في 1170 حادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 فبراير الجاري عبر مختلف ولايات الوطن, حسبما افاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية يوم الثلاثاء.

و اوضح المصدر ذاته ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة خمسة (5) أشخاص و جرح 100 آخرين على إثر 143 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية, خلال  نفس الفترة, بـ1077 تدخلا سمح بإخماد 716 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 14:06
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حوادث المرور: وفاة 30 شخصا وجرح 1270 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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