حوادث المرور: وفاة 30 شخصا وجرح 1270 آخرين خلال أسبوع

و اوضح المصدر ذاته ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة خمسة (5) أشخاص و جرح 100 آخرين على إثر 143 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ1077 تدخلا سمح بإخماد 716 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- لقي ثلاثون (30) شخصا حتفهم و جرح 1270 آخرون في 1170 حادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 فبراير الجاري عبر مختلف ولايات الوطن, حسبما افاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية يوم الثلاثاء.
و اوضح المصدر ذاته ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة خمسة (5) أشخاص و جرح 100 آخرين على إثر 143 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ1077 تدخلا سمح بإخماد 716 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.