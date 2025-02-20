سكيكدة: إخضاع 21 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غيرالشرعية

سكيكدة - تم بعد ظهر يوم الاثنين إخضاع ما مجموعه 47 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من ولاية سكيكدة, حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الفحص الطبي تم من طرف طبيب الحماية المدنية بعد إجلائهم من عرض البحر على مستوى الجهة الغربية لسكيكدة إلى المؤسسة المينائية بعاصمة الولاية, مردفا بأن أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين 18 و 41 سنة.

وينحدر الأشخاص الموقوفون من ولايات سكيكدة وسوق أهراس والجزائر العاصمة, حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أضاف بأن الحالة الصحية للأشخاص الذين تم فحصهم "جيدة".

من جهة أخرى تمكن حراس السواحل بسكيكدة من توقيف أفراد هذه المجموعة الذين كانوا على متن قارب صغير على مستوى سواحل القل (غرب سكيكدة), حيث حاولوا استغلال الأجواء الصافية وحالة البحر الجيدة للمغامرة في رحلة هجرة غير شرعية.

وقد تم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لاستكمال الإجراءات المعمول بها.