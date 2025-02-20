Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سكيكدة: إخضاع 21 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غيرالشرعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 08:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

سكيكدة - تم بعد ظهر يوم الاثنين إخضاع ما مجموعه 47 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من ولاية سكيكدة, حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الفحص الطبي تم من طرف طبيب الحماية المدنية بعد إجلائهم من عرض البحر على مستوى الجهة الغربية لسكيكدة إلى المؤسسة المينائية بعاصمة الولاية, مردفا بأن أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين 18 و 41 سنة.

وينحدر الأشخاص الموقوفون من ولايات سكيكدة وسوق أهراس والجزائر العاصمة, حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أضاف بأن الحالة الصحية للأشخاص الذين تم فحصهم "جيدة".

من جهة أخرى تمكن حراس السواحل بسكيكدة من توقيف أفراد هذه المجموعة الذين كانوا على متن قارب صغير على مستوى سواحل القل (غرب سكيكدة), حيث حاولوا استغلال الأجواء الصافية وحالة البحر الجيدة للمغامرة في رحلة هجرة غير شرعية.

وقد تم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لاستكمال الإجراءات المعمول بها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:19
كلـمات مفتـاحيــة :
سكيكدة: إخضاع 21 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غيرالشرعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 08:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.25

راوية يتحادث مع سفراء الدانمارك وكوبا وروسيا حول سبل تعزيز التعاون

20.02.25

الرابطتان الأولى والثانية: معاقبة نصر حسين داي و مولودية بجاية بلقاء دون جمهور

20.02.25

الاتحاد العام للعمال الجزائريين منح القواعد النقابية كل الحرية في اختيار ممثليها

20.02.25

تبون يستقبل رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في احياء الذكرى 30 لتأسيس المجلس الدستوري

20.02.25

ملاكمة/تأهيليات أولمبية: اقصاء الجزائري مرجان (57 كلغ) في ثمن النهائي

20.02.25

الرابطة الأولى/الجولة الـ19/: مولودية الجزائر تطيح باتحاد الجزائر1-0 وتستعيد الوصافة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

الرئيس تبون يستقبل السيد فنيش و رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول…