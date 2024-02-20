حج 2020: نحو تنظيم 136 رحلة إلى البقاع المقدسة و أول رحلة يوم 4 يوليو القادم

الجزائر - كشف المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة، يوسف عزوزة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تنظيم 136 رحلة للحجاج الجزائريين، خلال موسم 2020 على أن تكون أول رحلة يوم 4 يوليو المقبل من الجزائر العاصمة.

وأوضح السيد عزوزة، خلال منتدى جريدة "المجاهد"، أنه من "المتوقع تنظيم 136 رحلة حج لفائدة الحجاج الجزائريين وذلك خلال موسم حج 2020"، معلنا عن "انطلاق أول رحلة من الجزائر العاصمة نحو البقاع المقدسة يوم 4 يوليو القادم".

وعن تكلفة الحج لهذا الموسم قال ذات المسؤول أنه "سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء"، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه التكلفة "لن تتجاوز 60 مليون سنتيم".

وأشار في هذا الصدد، أن السلطات السعودية فرضت بعض الرسوم الجديدة، التي وصفها ب "الطفيفة"، منها 300 ريال خاصة بالتأشيرة و 189 ريال تتعلق بتأمين على الحاج، مبرزا أن الرسوم الخاصة بالتأشيرة لا تخص الحجاج أو المعتمرين فقط بل كل من يزور المملكة العربية السعودية.

وبخصوص ، تأطير الحجاج الجزائريين البالغ عددهم خلال هذا الموسم 41.300 حاج و حاجة، أبرز السيد عزوزة أن البعثة الجزائرية تضم 850 عضو منهم 115 تابعين لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن البعثة الطبية ستشحن 80 طن من الأدوية بمناسبة موسم الحج.

وفي رده عن سؤال حول حماية الحجاج الجزائريين من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا، أكد السيد عزوزة حرص السلطات العمومية على توفير الحماية و الوقاية للحجاج الجزائريين من مختلف الأوبئة سيما ما تعلق بفيروس كورونا، مضيفا أن الحديث عن هذا الموضوع "سابق لأوانه سيما و أن السلطات السعودية لم تعلن لحد اليوم عن تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس".

وفيما يتعلق بالوكالات السياحية التي اعتمدت للمساهمة في تنظيم حج 2020، أكد السيد عزوزة أن عددها بلغ 54 وكالة سياحية، ستتولى تأطير 52 بالمائة من العدد الإجمالي للحجاج أي ما يعادل 21.450 حاج، مشيرا إلى اعتماد 16 وكالة سياحية جديدة كلفت بتأطير 150 حاج، في حين ستشرف الوكالات الأخرى على مرافقة ما بين 300 إلى 500 حاج، مشيرا إلى إقصاء 3 وكالات خاصة بتنظيم الحج و 7 أخرى خاصة بتنظيم العمرة خلال الموسم الحالي.

بالمناسبة، استعرض المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة جملة الإجراءات و التدابير المتخذة في مجال تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان خاصة ما تعلق بعمليات الحج الإلكتروني من خلال الاعتماد على شبكة الإنترنيت في حجز الغرف على مستوى الفنادق وكذا تذكرة السفر.

ولم يفوت السيد عزوزة الفرصة للتذكير بكل الجهود التي يبذلها الديوان لإنجاح موسم الحج، من بينها تنظيم دورات تدريبية لأعضاء البعثة وتنظيم قوافل للحجاج لشرح مناسك الحج.

وذكر السيد عزوزة أن تنظيم موسم الحج "مهمة وطنية تستوجب تضافر جهود الجميع"، مبرزا أن هذه المهمة "تحظى بأهمية كبيرة في الجزائر و جندت لها كل الوسائل والإمكانيات التي من شأنها توفير الظروف المناسبة لتمكين الحجاج من تأدية مناسكهم على أحسن وجه وفي طمأنينة".