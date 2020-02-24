الجلفة: هلاك رجل ونجاة إمرأته و رضيع جراء إختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون

الجلفة- تعرضت مساء يوم الأحد, عائلة متكونة من ثلاث أفراد بولاية الجلفة, لحالة إختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون , مما أسفر عن هلاك الزوج ونجاة إمرأته ورضيعها, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و إستنادا لذات المصدر, فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة الجلفة, مدعمة بالوحدة الرئيسية, لأجل حادث يتمثل في اختناق ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة, بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكنهم الكائن بحي " عين أسرار".

وقد أدت هذه الواقعة إلى هلاك الأب البالغ من العمر 35 عاما, فيما تم انقاذ الزوجة البالغة من العمر 35 سنة و رضيع لا يتجاوز عمره عام ونصف, عثر عليه في حالة حرجة.

و بمسكن العائلة, تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحيتين, في عين المكان, وتحويلهما على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية, فيما تم تحويل الضحية المتوفاة الى مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى "محاد عبد القادر".

و جددت مصالح الحماية المدنية نداءها الى كافة المواطنين بضرورة التقيد بقواعد السلامة والمراقبة المستمرة, و ترك منافذ للتهوية أثناء إستعمال وسائل التدفئة للطهي و التسخين.