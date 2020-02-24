Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجلفة: هلاك رجل ونجاة إمرأته و رضيع جراء إختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 08:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجلفة- تعرضت مساء يوم الأحد, عائلة متكونة من ثلاث أفراد بولاية الجلفة, لحالة إختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون , مما أسفر عن هلاك الزوج ونجاة إمرأته ورضيعها, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و إستنادا لذات المصدر, فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة الجلفة, مدعمة بالوحدة الرئيسية, لأجل حادث يتمثل في اختناق ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة,  بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكنهم الكائن بحي " عين أسرار".

وقد أدت هذه الواقعة إلى هلاك الأب البالغ من العمر 35 عاما, فيما تم انقاذ الزوجة البالغة من العمر 35 سنة و رضيع لا يتجاوز عمره عام ونصف, عثر عليه في حالة حرجة.

و بمسكن العائلة, تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحيتين, في عين المكان, وتحويلهما على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية, فيما تم تحويل الضحية المتوفاة الى مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى "محاد عبد  القادر".

و جددت مصالح الحماية المدنية نداءها الى كافة المواطنين بضرورة التقيد بقواعد السلامة والمراقبة المستمرة, و ترك منافذ  للتهوية أثناء إستعمال وسائل التدفئة للطهي و التسخين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة: هلاك رجل ونجاة إمرأته و رضيع جراء إختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 08:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.24

الجزائر: ممثل لصندوق النقد الدولي يثمن "الإرادة الحقيقية في تغيير" وضعية الاقتصاد الجزائري

20.02.24

المؤسسة "الوصية على أملاك الدولة الاسبانية" بمدينة العيون ليست موجهة للعمل كقنصلية

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

الجلفة: هلاك رجل ونجاة إمرأته و رضيع جراء إختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون

20.02.23

قوجيل يثمن قرار رئيس الجمهورية بترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا

20.02.23

مجلس الوزراء يصادق على عرض لوزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية