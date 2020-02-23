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حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية ببسكرة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 17:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
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الجزائر - نظمت يومي 17 و18 فبراير الجاري حملة صحية واسعة للتكفل بمواطني مناطق رأس الجدر و حاسي السيدة بولاية بسكرة، من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية ومواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية، تمت يومي 17 و18 فيفري 2020 بمناطق رأس الجدر و حاسي السيدة بولاية بسكرة، إقليم الناحية العسكرية الرابعة، حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة".

   وأشار ذات المصدر الى أن مواطني هذه المناطق الذين استفادوا من الخدمات الطبية عبروا عن "استحسانهم لهذه المبادرة التي سخرت لها مصالح الصحة العسكرية كل الوسائل والامكانيات الطبية"، لافتا الى أن نشاطات هذه القافلة "ستستمر بشكل دوري ليستفيد منها سكان المناطق النائية بالناحية العسكرية الرابعة".

آخر تعديل على الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 18:34
كلـمات مفتـاحيــة :
حملة صحية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية ببسكرة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 17:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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