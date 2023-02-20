الجزائر العاصمة: وفاة 49 شخص وإصابة 943 آخرين بجروح في 845 حادث مروري سنة 2019

الجزائر - سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر في قطاع اختصاصها خلال سنة 2019، ما لا يقل عن 845 حادث مرور تسبب في مقتل 49 شخص واصابة 943 أخر، حسبما كشف عنه اليوم الأحد رئيس الأمن الولائي، مراقب الشرطة امحمد بطاش.

وأوضح ذات المسؤول الأمني في ندوة صحفية بمقر وحدة التدخل بالقبة عرض خلالها حصيلة النشاط السنوي (2019) لمختلف وحدات مصالح أمن ولاية الجزائر تسجيل وفاة 49 شخص إثر 845 حادث مرور أسفر عن إصابة 943 شخص بجروح، مشيرا أن العامل البشري من بين الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث والمتعلقة أساسا بالتجاوزات الخطيرة والسرعة المفرطة وعدم احترام المسافة الأمنية واشارات المرور.

وفي مجال الوقاية المرورية، كشف ذات المسؤول عن تسجيل في نفس الفترة 160.426 مخالفة تم تسديد منها 108.127 مخالفة، أما في مجال الجنح المرورية تم تسجيل 10.327 جنحة أدى إلى سحب 24.179 رخصة سياقة ووضع 8.886 سيارة في المحشر.

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كما قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتسجيل 7.723 عملية في اطار حفظ النظام (الحفلات الفنية، عمليات الترحيل، الإجتماعات السياسية، الخدمات النظامية المختلفة...الخ ) وكذا التغطية الأمنية ل83 مباراة رياضية (كرة قدم)، يضيف مراقب الشرطة امحمد بطاش.

وأبرز أنه تم خلال السنة المنصرمة مراقبة 2216 محل تجاري اسفر عن تحرير 211 مخالفة مع توجيه 39 إعذار و متابعة قضائية واحدة (01) إلى جانب إجراء 1170 عملية مراقبة على مستوى الفنادق كما تم تنظيم 868 حملة تحسيسية و تخصيص 781 درس توعوي لفائدة زهاء 32.623 تلاميذ مشرا إلى إستقبال 581.149 مكالمة هاتفية عبر خط 48-15، و 13.030 مكالمة عبر خط 104.

ومن جهة أخرى ذكر رئيس الأمن الولائي أن نسبة التغطية الأمنية لإقليم ولاية الجزائر بلغت 90 بالمائة ما يعادل 1 شرطي لكل 174 مواطن.