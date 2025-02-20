حجز أكثر من 356 كلغ من القنب الهندي وأزيد من 162 ألف قرص مهلوس بالجزائر العاصمة خلال 2019

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز قرابة 357 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى أزيد من 162 ألف قرص مهلوس خلال سنة 2019، حسبما أفاد به اليوم الأحد رئيس الأمن الولائي، مراقب الشرطة امحمد بطاش.

وأوضح المسؤول الأمني في ندوة صحيفة تم خلالها عرض حصيلة نشاط مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر لسنة 2019 أنه تم حجز 357ر356 كلغ من القنب الهندي مقابل حجز 949ر430 كلغ من القنب الهندي سنة 2018.

وأضاف أنه خلال نفس السنة تم حجز 162.393 قرص مهلوس و 306ر2 كلغ من الكوكايين و 797 غ من الهيرويين و 503ر1 كلغ من مادة الكراك و 5176 قرص سوبيتاكس و 5ر3537 علبة اكستازي.

من جهة أخرى، أشار المصدر الأمني أن ذات المصالح سجلت في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال نفس الفترة 13.850 قضية تورط فيها 15.315 شخص افضت الى توقيف 2.929 مشتبه فيه استفاد 12.386 منهم من الإفراج.

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وفيما يخص قضايا الجرائم السيبريانية (المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات) فقد تم تسجيل خلال سنة 2019 زهاء 377 جريمة تورط فيها 193 شخص أسفرت عن توقيف 19 شخص وتسجيل 459 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وكذا 304 قضية في مجال المساس بالإقتصاد الوطني تورط فيها 50 شخص تم إثرها توقيف 17 شخص.

وأشار مراقب شرطة محمد بطاش، فيما يخص قضايا الإجرام، إلى معالجة 46.641 قضية فيها 42.197 شخص وتوقيف 8047 شخص. وبلغت القضايا المسجلة في مجال المساس بالأشخاص 9.404 قضية تورط فيها 10.044 شخص أسفرت عن توقيف 611 شخص مقابل 15.516 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات.

وتم خلال ذات الفترة يشير المتحدث تسجيل سرقة 338 سيارة حيث تمكنت مصالح الأمن الولائي بفضل المخططات الناجعة من استرجاع 157 سيارة منها تورط فيها 187 شخص أدت إلى توقيف 105 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية.