Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 30 اخرا بجروح خلال ال24 ساعة الماضية

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر- لقي ثمانية أشخاص حتفهم و أصيب 30 اخرا بجروح في تسعة حوادث مرور عبر طرقات الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب ما افاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة الحماية المدنية.

و اوضح البيان ذاته ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بشار بوفاة شخصين اثنين و اصابة 4 اخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الولائي رقم 08 ببلدية ودائرة بشار.

و من جهة اخرى تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية الاغواط  لنقل جثتين لطفلتين الى المؤسسة الاستشفائية , تبلغان من العمر 14 و11 سنة توفيتا اختناقا بغاز المدينة تسرب من سخان ماء ببلدية افلو.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 07 اشخاص اختنقوا بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل منازلهم بولايتي سطيف والنعامة.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران من جانبها عل اثر انهيار سقف بناية ببلدية بئر الجير أدى الى اصابة خمسة أشخاص بجروح مختلفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 30 اخرا بجروح خلال ال24 ساعة الماضية
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.23

وزارة الصحة تطلق حملة توعوية حول التخطيط العائلي

20.02.23

حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 30 اخرا بجروح خلال ال24 ساعة الماضية

20.02.23

توقيف 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بولايتي تلمسان وعين الدفلى

20.02.23

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.02.23

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية معسكر

20.02.23

بطولة الجزائر لكرة الماء/أقل من 16 سنة وأكابر/: وداد سطيف ونادي قسنطينة يفوزان بالمرحلة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية