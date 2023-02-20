حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 30 اخرا بجروح خلال ال24 ساعة الماضية

الجزائر- لقي ثمانية أشخاص حتفهم و أصيب 30 اخرا بجروح في تسعة حوادث مرور عبر طرقات الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب ما افاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة الحماية المدنية.

و اوضح البيان ذاته ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بشار بوفاة شخصين اثنين و اصابة 4 اخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الولائي رقم 08 ببلدية ودائرة بشار.

و من جهة اخرى تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية الاغواط لنقل جثتين لطفلتين الى المؤسسة الاستشفائية , تبلغان من العمر 14 و11 سنة توفيتا اختناقا بغاز المدينة تسرب من سخان ماء ببلدية افلو.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 07 اشخاص اختنقوا بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل منازلهم بولايتي سطيف والنعامة.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران من جانبها عل اثر انهيار سقف بناية ببلدية بئر الجير أدى الى اصابة خمسة أشخاص بجروح مختلفة.