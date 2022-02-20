وفاة 10 اشخاص واصابة 48 آخرين خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

وتم تسجيل اثقل حصيلة بكل من ولاية باتنة بوفاة شخصين واصابة 7 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين 3 سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 31 ببلدية ودائرة تازولت, وبولاية خنشلة التي شهدت وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح على اثر حادثين منفصلين : الاول على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية انسيغة, دائرة الحامة, والثاني على مستوى بلدية المحمل, دائرة اولاد رشاش.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بكل من برج بوعريريج, ميلة, المسيلة وسطيف من اجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 12 شخصا اصيبوا باختناق بغاز احادي الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة داخل المنازل, حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية من طرف اعوان الحماية المدنية.

وببرج بوعريريج, توفيت امرأة تبلغ من العمر 51 سنة اختناقا بالغاز المتسرب داخل المسكن العائلي بحي 200 مسكن ببلدية ودائرة عين تاغروت.

كما قامت عناصر الحماية, خلال نفس الفترة, بإطفاء 7 حرائق حضرية ومختلفة بكل من البليدة, جيجل, سيدي بلعباس, سوق اهراس, ورقلة واليزي.