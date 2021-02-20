الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

الجزائر- أتاحت حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة خلال الاسبوع الجاري لقاصدي هذا الفضاء, فرصة مشاهدة اللبؤة "إلزا" والاسد '' مولود'' مجتمعين مع أشبالهم الثلاثة والذين تدعمت الحديقة بميلادهم خلال شهر نوفمبر الماضي, حسبما علم يوم الاربعاء عن المدير العام للحديقة.

وأوضح عبد الكريم بولحية في تصريح لـ/وأج أن حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب شهدت أواخر السنة الماضية 2019, ميلاد الاشبال الثلاث (2 انثى و 1 ذكر), علما ان ولادة هذا النوع من السنوريات داخل الاقفاص يعد قليل الحدوث, ودوما يشكل حدثا مميزا بالنسبة لهذا الصنف من الحيوانات.

وتم جمع الاشبال ب" الأسد الأب" مؤخرا, بعد ان تم اخراجهما من الحضانة رفقة اللبؤة الأم, وقد بلغا نحو الثلاثة اشهر من العمر --يضيف المتحدث-- حيث بات بإمكان زائري الحديقة التمتع بمشاهدة هذه العائلة من السنوريات كاملة الافراد.

من جهتها ذكرت الطبيبة البيطرية خوشان نزهة المسؤولة عن العيادة البيطرية للحديقة في تصريح لـ/وأج أن الأشبال الثلاث يتواجدون في وضع صحي "ممتاز" وأن اللبؤة الأم تقوم حاليا بدورها "الحامي" لهم على اكمل وجه, مضيفة ان ذات اللبؤة هي أُم الشبلين الذين ولدا السنة الماضية بالحديقة وقد ماتا لامتناعها عن ارضاعهما او التقرب منهما, ما تسبب في اصابتهما بفيروس "بارفوفيروس" الخطير الذي يؤدي عادة إلى نفوق الحيوانات دون 6 أشهر.

وللتذكير فان الشبلين المشار اليهما هما ذاتهما الذين تعرضا لعملية سرقة من داخل حديقة الحامة قبل ان تتمكن مصالح الامن من استرجاعهما في وقت لاحق.

وأكدت المتحدثة ان الاشبال الجدد الذين يعدون من صنف الاسود الافريقية, سيخضعون بداية من الأسبوع المقبل للفحوصات البيطرية مع تلقي اللقاحات اللازمة, بعد بلوغهما من العمر ثلاثة أشهر, مبرزة أن اللبؤة لم تسمح لغاية يومنا هذا لأحد بالاقتراب منهم, وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا بخصوص رعايتها لهم, الامر الذي ساهم في نموهم بطريقة سليمة و ذلك مقارنة بتجربتها الاولى المشار اليها.

و قالت أن القائمين على الحديقة كانوا يأملون في ان يكون احد الصغار من صنف الاسود البيضاء لكون اللبؤة الام حاملة لجينات هذا الصنف (إلزا تعد صغيرة أسد ابيض), إلا ان اشبالها اخذوا جينات الاب (اسود افريقية), فيما يبقى الامل قائما في ان تزدان الحديقة بذلك الصنف النادر من الاسود من ذات اللبؤة مستقبلا.

وبميلاد هذه الاشبال ارتفع تعداد هذا الصنف من الحيوانات بالحديقة ليصل الى 7, فإضافة الى هذه العائلة, تحصي حديقة الحامة زوجين من الاسود هما اللبؤة كايلا (من مواليد الحديقة سنة 2017 ) و الاسد ''سزار'', تضيف المتحدثة.

وقالت الطبيبة خوشان, أن اتفاقيات عدة جارية لإتمام عملية استقدام اسود جديدة من حدائق اخرى منها جيجل و الطارف و ورقلة و غرداية , مبرزة ان اشغال تهيئة الحديقة ستسهم في توفير احسن الظروف لإثراء حظيرة الحديقة من هذا النوع الحيواني.