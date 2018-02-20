أم البواقي: حجز قطع أثرية و أكثر من 80 قطعة من الأحجار الكريمة بعين البيضاء

و أوضحت ذات الخلية بأن عناصر الأمن أوقفوا خمسة (5) أشخاص بمدينة عين البيضاء تتراوح أعمارهم بين 29 و 45 سنة كانوا بصدد عقد صفقة لبيع قطع أثرية.
و قد مكنت العملية -وفقا لذات المصدر- من حجز 89 حجرا كريما مختلفي الأحجام والألوان وحجر أبيض اللون دائري الشكل وتمثال لرأس منحوت بطريقة متقنة واضح الملامح مجوف من الداخل ومثبت فوق قاعدة رخامية وتمثال لنسر مصنوع من مادة النحاس مع قاعدة مجوفة على شكل جبل إضافة إلى حجز مبلغ مالي و مركبتين تم استغلالهما في العملية.
وأضاف المصدر بأنه تم التأكد من قيمة المحجوزات الأثرية والفنية والتاريخية من قبل المصالح المختصة وأنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم في القضية مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.