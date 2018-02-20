Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أم البواقي: حجز قطع أثرية و أكثر من 80 قطعة من الأحجار الكريمة بعين البيضاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

 

أم البواقي - تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز قطع أثرية و89 حجرا كريما بمدينة عين البيضاء (26 كلم شرق أم البواقي), حسب ما علم يوم الثلاثاء من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات الهيئة الأمنية.

و أوضحت ذات الخلية بأن عناصر الأمن أوقفوا خمسة (5) أشخاص بمدينة عين البيضاء تتراوح أعمارهم بين 29 و 45 سنة كانوا بصدد عقد صفقة لبيع قطع أثرية.

و قد مكنت العملية -وفقا لذات المصدر- من حجز 89 حجرا كريما مختلفي الأحجام والألوان وحجر أبيض اللون دائري الشكل وتمثال لرأس منحوت بطريقة متقنة واضح الملامح مجوف من الداخل ومثبت فوق قاعدة رخامية وتمثال لنسر مصنوع من مادة النحاس مع قاعدة مجوفة على شكل جبل إضافة إلى حجز مبلغ مالي و مركبتين تم استغلالهما في العملية.

وأضاف المصدر بأنه تم التأكد من قيمة المحجوزات الأثرية والفنية والتاريخية من قبل المصالح المختصة وأنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم في القضية مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أم البواقي: حجز قطع أثرية و أكثر من 80 قطعة من الأحجار الكريمة بعين البيضاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.18

أم البواقي: حجز قطع أثرية و أكثر من 80 قطعة من الأحجار الكريمة بعين البيضاء

20.02.18

ضرورة ترقية الخطاب الديني تماشيا مع مستجدات الواقع المعاش

20.02.18

تيسمسيلت: الدعوة إلى توثيق الشهادات الحية للمجاهدين لتكون في متناول الباحثين

20.02.18

المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

20.02.18

أدرار: الدعوة إلى تفعيل تطبيقات علم الرياضيات لترقية دور الذكاء الإصطناعي لخدمة التنمية

20.02.18

سعيدة: زيتوني يشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للشهيد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.17

الفصل في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين

20.02.17

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

20.02.17

كريم يونس وسيط للجمهورية للسهر على احترام حقوق المواطنين والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة

20.02.17

التصدير نحو افريقيا: اتفاقية اطار بين لوجيسترانس ونادي الصناعيين للمتيجة

20.02.17

لقاء الحكومة-الولاة: التأكيد على مكافحة المخالفات المرورية وإعادة تنظيم النقل

20.02.17

حادث المرور بمنحدر الطريق السريع الجباحية (البويرة): تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني…