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حادث المرور بمنحدر الطريق السريع الجباحية (البويرة): تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 5

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرات
حادث المرور بمنحدر الطريق السريع الجباحية (البويرة): تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 5

البويرة- تسبب حادث اصطدام سبع شاحنات وقع يوم الاثنين على منحدر الطريق السريع الجباحية (غرب البويرة) في غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب وتغيير حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم5, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لما ذكره لوأج المكلف بالاتصال على مستوى هذه الهيئة ,يوسف عبدات فان "الحادث الذي وقع بين سبع شاحنات لم يخلف لحسن الحظ سوى إصابة احد سائقي الشاحنات الذي نُقل إلى مستشفى الأخضرية" .

ووفقا للتفاصيل المقدمة من طرف المسؤول فان الاصطدام نجم عن انزلاق في الطريق بسبب زيوت المحركات, مشيرا إلى أن "حركة المرور عادت إلى طبيعتها بعد تغيير حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم5 قبل الوصول إلى جسر وادي الرخام".

ودعت مصالح الحماية المدنية سائقي المركبات إلى التحلي بالمزيد من الحذر على هذا المحور من الطريق السريع.

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:13
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حادث المرور بمنحدر الطريق السريع الجباحية (البويرة): تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 5
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 30 مرة   شارك

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