تيويزي بمنطقة القبائل: أغاني جني الزيتون تراث على وشك الاندثار

تيزي وزو - لم يعد اليوم وجود لصدى أغنية "آسا تيويزي أنلقض آزمور" (اليوم تضامن لجني الزيتون) التي كانت ترددها النساء في طريقهن لجني الزيتون، الا في بعض القرى التي تشدد فيها عدد من النساء و جمعيات على الحفاظ على هذا التراث الثقافي.

فبولاية تيزي وزو، حتى و ان كانت عادة "تيويزي" أو "التويزة" (التضامن) كما يسميها البعض، لا زالت مستمرة في عدة قرى، فان الاغاني التقليدية التي تسمى "ايشويقن" أو "إيزلن" التي كانت ترددها النساء في الحملات التطوعية لجني الزيتون، انقطعت و أصبحت أيام الجني الشاقة و الطويلة يطبعها صمت حزين.

يمكن ذكر منطقة "بوزغن" كاحدى المناطق التي تشذ عن هذه القاعدة بتمسكها بهذا الموروث الثقافي، و بالذات على بعد 60 كلم جنوب شرق تيزي وزو، في قرية "ساحل" التي تحصلت على جائزة رابح عيسات لأنظف قرية سنة 2019 و التي تواصل النساء بها في تنظيم الحملات التطوعية لجني الزيتون بترديد الأغاني التراثية.

بهذه القرية، التقت طيطم و ويزة و جوهر و نساء أخريات باكرا و اتجهن لتنظيم تيويزي عبر طريق فلاحية مليئة بالحجارة نحو حقول أشجار الزيتون التي كانت أغصانها تعج بالفاكهة الطازجة.

و كان على النساء جمع حبات الزيتون التي يجنيها خاصة الرجال بتسلق الاشجار و يلقوا بها فوق الشباك الموضوعة مسبقا على الارض، و في الحالات التي يغيب فيها الرجال، تتسلق النساء الاشجار بدلا عنهم.

و عند حضور الرجال، تقوم النساء بدورهن بجني الزيتون من على الاغصان السفلى أي القريبة من الارض، و هي العملية التي تدعى "آشراو".

و يبدأ العمل في صمت ثم تشرع احدى النساء بالغناء بصوت منخفض لتردد بعدها بقية النساء نفس الاغنية بشكل عفوي. و يستمر الغناء هكذا بالتداول ليعطي لجانيات الزيتون مزيدا من الشجاعة و القوة للاستمرار في العمل، كما أكدته لوأج جوهر.

و عبرت عن أسفها كون عادة الاغاني خلال جني الزيتون تكاد تندثر و كون جني الزيتون يتم في "صمت و في عجالة" الا نادرا.

و عندما يحل الظهر يأخذ المتطوعون لجني الزيتون قسطا من الراحة و تستمر النساء في الغناء في جو من البهجة و الضحك بتبادل المزاحات.

و حسب بعض المتطوعات فان النساء كانت كلهن ترددن غناء جني الزيتون، و كان بإمكان سماع غناءهن في القرى المجاورة. كان ذلك قبل سنوات الارهاب في "العشرية السوداء"، عشرية التسعينيات التي هجر خلالها المواطنون حقول الزيتون خوفا على أرواحهم.

و قد حصلت القطيعة خلال "العشرية الدموية"، و كفت النساء عن الغناء كما اهملت الامهات تلقين بناتهن ذلك التراث الجميل الذي بات اليوم في طيات النسيان، هكذا شرحت باسف شديد متطوعات قرية الساحل الوضع.

و اشارت أيضا الى ان الأغاني التي ترددها النساء خلال أوقات جني الزيتون لم تكن محددة بموضوع معين بل كانت النساء يغنين وفق مزاجهن و يخترن ما يحلو لهن من الموروث الغنائي سواء عن الجني أو الحب أو حتى مواضيع ساخرة و لكن الاغنية الاولى كانت دائما حول جني الزيتون.

وكانت النساء يتنافسن حول جني الزيتون و جرت العادة أن تردد أغنية الانتصار الفتاة او المرأة التي تسبق الاخريات في ملء قفتها زيتونا، و تتلقى بدورها تحية باقي النساء بترديدهن لجزء من أغنية الانتصار.

و لم تكن النساء يغادرن حقول جني الزيتون الا بعد الغروب، و قالت طيطم ان الجو بالحقول كان مليء بالبهجة و لم تكن النساء تشعرن بمضي الوقت و لا برغب للعودة الى القرية.

و يقوي العمل التطوعي لجني الزيتون العلاقات الاجتماعية و تفعل بالمثل جلسات الغذاء الجماعي في فترات الراحة و أيضا بعد ان ينتهي جميع المتطوعين من عملهم اليومي و يلتقون حول "وليمة" عشاء جماعي بالحقل يتكون عادة من طبق الكسكسي الذي يسهل حمله و يخف ثمنه.

و سجل الجامعي علي شويتم الذي اجرى بحثا حول تصنيف و نطق الاغاني التقليدية القبائلية، و هو ينتمي لجامعة البويرة، ان الاغاني التقليدية لنساء منطقة القبائل كانت "احسن مرافق لهن في حياتهن اليومية" كما كانت تعبر النساء بمنطقة القبائل بالأغاني مختلف الوضعيات و الظروف.

و اوضح ان هناك أغاني تهليل الطفل لكي ينام، و اغاني طحن الشعير بالطاحونة التقليدية و اغاني جني الزيتون و اخرى تغنيها عند انهماكها بصنع اواني الفخار.

و أضاف الباحث ان المرأة القبائلية كانت تغني "اشويق" و هو نوع من الشعر التقليدي "تغنيه النساء عادة دون آلة موسيقى و بشكل رخيم و بطول نفس، و هي تتناول مواضيع مختلفة بتعابير مجازية و صور قد تعبر عن الفرحة او الحزن او الاحلام او الحب و الامل و اليأس".

و في راي السيد شويتم فان "آشويق" هو النوع الموسيقي الاكثر تعبيرا عن الثقافة التقليدية لمنطقة القبائل، مضيفا أن الاغاني التي تغنيها النساء خلال جني الزيتون أو عند القيام باي عمل، تحفزها و تعطيها الشجاعة.