حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص واصابة 42 أخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

وأكد ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة على إثر 13حادث مرور تسبب في وفاة 7 أشخاص و إصابة 42 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة حيثكانت اثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية أم البواقي بوفاة شخص واحد و اصابة 6اخرين بجروح في حادثي مرور .
كما تدخلت ذات الوحدات من اجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 19 شخص مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة في كل من ولايات: النعامة 8 أشخاص و عنابة 3 أشخاص و المدية 3 أشخاص و تلمسان 5 أشخاص ، وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلهم في حالة مقبولة الى المصالح الاستشفائية.
كما قامت عناصر الحماية المدنية لبلدية باتنة بالتدخل ، على اثر إنهيار سقف لمنزل اثناء عملية الترميم بحي كشيدة ، تسبب الحادث في إصابة 4 اشخاص بجروح تم إسعافهم في عين المكان ثم تحويلهم الى المستشفى المحلي.