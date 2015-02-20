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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص واصابة 42 أخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 10:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

الجزائر- لقي 7 اشخاص حتفهم واصيب 42 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 13 الى 15 فبراير 2020 ,حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة على إثر 13حادث مرور تسبب في وفاة 7 أشخاص و إصابة 42 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة حيثكانت اثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية أم البواقي  بوفاة  شخص واحد و اصابة 6اخرين بجروح في حادثي مرور .

كما تدخلت ذات الوحدات من اجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 19 شخص مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة في كل من ولايات: النعامة  8 أشخاص و عنابة 3 أشخاص و المدية 3 أشخاص  و تلمسان 5 أشخاص ، وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلهم في حالة مقبولة الى المصالح الاستشفائية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية لبلدية باتنة بالتدخل ، على اثر إنهيار سقف لمنزل اثناء عملية الترميم بحي كشيدة ، تسبب الحادث في إصابة 4 اشخاص بجروح تم إسعافهم في عين المكان ثم تحويلهم الى المستشفى المحلي.

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حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص واصابة 42 أخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 10:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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