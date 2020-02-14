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البطولة الافريقية للأواسط للتنس : تتويج الجزائرية إيناس بكرار باللقب القاري

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 14:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
البطولة الافريقية للأواسط للتنس : تتويج الجزائرية إيناس بكرار باللقب القاري

بريتوريا - توجت اللاعبة الجزائرية إيناس بكرار بلقب بطولة افريقيا للأواسط (أقل من 18 عاما), عقب فوزها اليوم الجمعة, أمام اللاعبة المصرية يسمين عزت بواقع مجموعتين مقابل صفر (2-0), ببريتوريا (جنوب افريقيا) في نهائي الموعد القاري.

وتقدمت بكرار في المجموعة الأولى بنتيجة 6-4, قبل أن تنهي المجموعة الثانية لصالحها وبنفس النتيجة 6-4.

وصرح المدير الفني الوطني بالاتحادية الجزائرية للتنس, محمد بوشابو ل''واج'': ''بهذه المناسبة السعيدة, أود أن أهنئ اللاعبة بكرار على مشوارها في البطولة الافريقية والذي اختتم باللقب القاري. لقد قامت بكل ما في وسعها منذ الدور الأول بهدف الوصول إلى قمة التنس الافريقي للأواسط. أستغل أيضا الفرصة كي أشكر مركز الاتحادية الدولية للتنس بالدار البيضاء (المغرب) الذي يلعب دورا كبيرا في تكوينها ومشوارها الرياضي. إنه تتويج في غاية الأهمية للتنس والرياضية الجزائرية''.

وحققت بكرار (المصنفة رقم 7) مشوار دون خطأ في الجدول الفردي للبطولة الافريقية, حيث فازت في الدور الأول أمام اللاعبة كيلي أراندس من جنوب افريقيا بواقع 6-3, 6-2, ثم اللاعبة الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو بنتيجة 7-5, 6-2 في الدور الثاني.

في الدور ربع النهائي, واصلت بكرار نتائجها الايجابية بعد أن أطاحت باللاعبة المغربية آية العوني 6-3, 7-5, ثم المغربية الأخرى ياسمين قباج, المصنفة رقم 1, في الدور نصف النهائي بنتيجة 6-2, 6-3.      

وفي الجدول الزوجي, أقصيت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر في الدور ربع النهائي عقب الخسارة المسجلة أمام الزوجي المركب من الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو والنيجيرية باراكات ووينلومو, المصنفات رقم 2  بنتيجة 6-2, 7-5.

ومن جانبه, أقصي الجزائري الآخر سمير حمزة رقيق يوم الاثنين الفارط من المنافسة بعد انهزامه في الدور الأول امام الملغاشي  توكي رانيفو بواقع شوطين مقابل صفر 6-1, 6-2.

كما اقصي في الجدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام عبد الرحمان في الدور الأول بعد الهزيمة أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من داميان نزار وأندرياس سكوت في النقاط الحاسمة 10-5, بعد أنا كانا متعادلان في الأشواط 6-1, 5-7.

وجرت هذه المنافسة القارية على الأراضي السريعة لتيك سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.

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البطولة الافريقية للأواسط للتنس : تتويج الجزائرية إيناس بكرار باللقب القاري
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 14:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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