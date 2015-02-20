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حوادث المرور: وفاة 7 اشخاص وإصابة 383 آخرين خلال اسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 13:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 325 مرات
حوادث المرور: وفاة 7 اشخاص وإصابة 383 آخرين خلال اسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 7 اشخاص حتفهم وأصيب 383 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 326 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 4 الى 10 من شهر فبراير الجاري, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضح المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي فقد تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات ب5 حالات وارتفاعا في عدد الجرحى ب4 حالات وكذا ارتفاعا محسوسا في عدد الحوادث قدر ب16 حادث.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام مسافة الأمان و الإفراط في السرعة و الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, مع ضرورة احترام قانون المرور, السرعة المحددة, وكذا المراقبة الدورية للمركبة.

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حوادث المرور: وفاة 7 اشخاص وإصابة 383 آخرين خلال اسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 13:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 325 مرة   شارك

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