حوادث المرور: وفاة 7 اشخاص وإصابة 383 آخرين خلال اسبوع بالمناطق الحضرية

وأضح المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي فقد تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات ب5 حالات وارتفاعا في عدد الجرحى ب4 حالات وكذا ارتفاعا محسوسا في عدد الحوادث قدر ب16 حادث.
وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام مسافة الأمان و الإفراط في السرعة و الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.
في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, مع ضرورة احترام قانون المرور, السرعة المحددة, وكذا المراقبة الدورية للمركبة.