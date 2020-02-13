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سوق أهراس: إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد إدريس المتابع في قضايا فساد

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 299 مرات

سوق أهراس - تقرر إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد إدريس المتابع في قضايا فساد بقرار من والي سوق أهراس لوناس بوزقزة , حسب ما علم اليوم الخميس من المكلفة بالاتصال بمصالح الولاية إينال لعايب.

وفي تصريح لوأج أوضحت ذات المتحدثة أن "رئيس الجهاز التنفيذي المحلي إتخذ قرار إنهاء المهام جراء متابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد إدريس في قضايا تتعلق ب (تبديد المال العام) و(سوء إستغلال الوظيفة)".

وأضافت أن قرار إنهاء المهام جاء بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية".

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سوق أهراس: إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد إدريس المتابع في قضايا فساد
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 299 مرة   شارك

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