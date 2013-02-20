بسكرة: هلاك شخصين وإصابة 3 اخرين في حادث مرور بلغروس

بسكرة- هلك شخصان (2) و أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء ببلدية لغروس (50 كلم غرب بسكرة) حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب نفس المصدر فقد نجم هذا الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة مرورا ببلدية لغروس بالمنطقة المسماة "العين السخونة" عن اصطدام تسلسلي بين 3 شاحنات وسيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة بعين المكان شخصين اثنين الأول يبلغ من العمر 56 سنة وحفيده (4 سنوات) كانا على متن السيارة السياحية فيما أصيبت ابنة الضحية البالغة 19 سنة وسائقا الشاحنتين بجروح متعددة مثلما أوضحه ذات المصدر.

و تم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي محمد بطولقة فيما تم إجلاء الجرحى إلى ذات المؤسسة لتلقي العلاج يضيف ذات المصدر.

و فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

للتذكير فقد وقع ببلدية لغروس خلال هذا الأسبوع حادث مرور بمنطقة "العامري" نجم اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية أسفر عن وفاة شخصين كانا على متن الدراجة النارية.