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مقطع فيديو لإصابة شرطي بعين تيموشنت: المديرية العامة للأمن الوطني توضح

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات

 

الجزائر -  قدمت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء في بيان لها توضيحا بشأن اصابة شرطي على مستوى اليد بعد اعتداء تعرض له من قبل شخص ادت الى بتر يده وبثت احدى القنوات الفضائية على موقعها بشأنه اليوم مقطع فيديو.

واوضحت المديرية العامة للأمن الوطني  في ذات البيان "  بعد بث إحدى القنوات التلفزيونية على موقعها بتاريخ 12/02/2020 مقطع فيديو يظهر فيه شرطي مصاب على مستوى اليد،  توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن وقائع الحادثة تعود إلى يوم الجمعة 07/02/2020 في حدود الساعة 21:30، أين ترصد شخص الشرطي خارج أوقات عمله، إثر مناوشات بينهما كانت صبيحة ذات اليوم، واعتدى عليه  بآلة حادة.

وحاولت الضحية اعتراض الضربة بيدها اليمنى حيث أصيبت بجروح بليغة ادت الى بترها".

واضاف ذات المصدر انه تم "  نقل الضحية إلى قسم الاستعجالات بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت لتلقي الاسعافات الأولية قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي لوهران بمرافقة فريق طبي وأخصائية نفسانية تابعين لمصالح الصحة للأمن الوطني.

وبعد المعاينة الطبية استخلص الطبيب المعالج بالمستشفى  استحالة إعادة زرع اليد. واثر ذلك قرر احد اقارب الشرطي المصاب اعادته إلى عيادة بولاية عين تموشنت لإجراء محاولة زرع اليد".

" وبعد 48 ساعة من العملية الجراحية على مستوى عيادة تموشنت، والتي لم تكلل بالنجاح، قام الطبيب المعالج بالعيادة ببتر اليد المصابة للمعني " حسب البيان.

واوضحت نفس الهيئة ان" مصالحها الطبية على المستوى المحلي والجهوي والمركزي تكفلت بحالة المعني ورافقته طبيا ونفسانيا وكذا والديه، وذلك في إطار الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لمنتسبي الأمن الوطني وذويهم".

كما اشارت الى ان مصالح الصحة للأمن الوطني " تتابع وضعه الصحي والنفسي عن كثب إلى غاية مثوله للشفاء ومرافقته وعائلته لتخطي هذا الوضع المؤسف".

مقطع فيديو لإصابة شرطي بعين تيموشنت: المديرية العامة للأمن الوطني توضح
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 09:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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