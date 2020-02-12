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حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالمشروحة: إيداع السائق الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 08:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات

سوق أهراس- أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس سائق حافلة نقل المسافرين التي تعمل على خط سوق أهراس-عنابة التي انحرفت ثم انقلبت مخلفة 8 قتلى و28 جريحا الحبس المؤقت حسب ما علم مساء يوم الثلاثاء لدى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المقدم سفيان بوعيطة.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج بأن سائق الحافلة (د.م.ص) البالغ من العمر 36 سنة الذي تم إيداعه الحبس مساء أمس الأول على خلفية انحراف ثم انقلاب الحافلة التي كان يقودها بالمكان المسمى "بلحرش" ببلدية المشروحة يوم الثلاثاء الماضي, قد نسبت له تهم "القتل الخطأ والجرح الخطأ وعدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالإضرار بالمسالك العمومية وملحقاتها".

يذكر أن والي ولاية لوناس بوزقزة, قرر إلغاء رخصة استغلال المتعامل الخاص صاحب حافلة نقل المسافرين المنكوبة بسبب تهور السائق وعدم احترامه لقواعد المرور على الرغم من أن الطريق المزدوج الذي وقع فيه الحادث يستوفي جميع المعايير.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 08:49
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حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالمشروحة: إيداع السائق الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 08:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

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