حوادث المرور: وفاة 25 شخصا و جرح 1318 آخرين خلال أسبوع

و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة سوق اهراس بوفاة 07 أشخاص و جرح 32 آخرين على إثـر تسعة حوادث مرورية.
من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 711 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- لقي 25 شخصا حتفهم و جرح 1318 آخرون في 1136 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 08 فيفري الجاري عبر مختلف ولايات الوطن, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة سوق اهراس بوفاة 07 أشخاص و جرح 32 آخرين على إثـر تسعة حوادث مرورية.
من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 711 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.