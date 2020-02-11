ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

وافاد بيان صدر عن 20 جمعية ومنظمة واتحاد وحركة عقب اجتماع عقد يومي 08 و09 فبراير الجاري, أن هذا الأخير ناقش سبل "تنسيق" الجهود و"تعزيز" التعاون فيما بين المجتمعين خاصة في القضايا الوطنية الكبرى وخلص إلى الإعلان عن ميلاد فضاء تحت اسم شبكة " القرار بيدك".
وتمت الاشارة الى ان الاهداف المتوخاة من وراء انشاء هذه الشبكة هي المساهمة مع جهود مختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ما تعلق بالأمن والاستقرار وتمتين الجبهة الداخلية والعمل على تأطير النقاش الوطني لبناء الجزائر الجديدة والمساهمة في مختلف ورشات الإصلاح لاسيما في وثيقة الدستور وكذا تعزيز مقومات الوحدة الوطنية والقيم النوفمبرية الراسخة والتحسيس بالمخاطر التي قد تهدد الانسجام الوطني والتماسك الاجتماعي للشعب الجزائري.
كما تسعى شبكة "القرار بيدك" --حسب المبادرين بإنشائها-- الى تفعيل مكونات المجتمع المدني في تجاه "الايجابية" كقوة اقتراح وغرس ثقافة الأمل والانخراط في المساعي الوطنية للتنمية وخاصة الموجهة لفئة الشباب بالاضافة الى فتح فضاءات و ورشات نقاش في القضايا المرتبطة بإدماج الشباب في ديناميكية الإبداع والتطوير لاسيما في خلق المؤسسات الناشئة كأداة لخلق الثروة ومناصب الشغل و بحث مشاريع للاقتراح للسلطات العمومية التي تولي اهتماما بهذا المجال.
ومن بين الاهداف كذلك العمل على مساهمة المجتمع المدني في دعم جهود الدبلوماسية الجزائرية بما يحفظ السيادة الوطنية و يصون الأمن القومي الوطني.
ولفت المصدر الى ان باب الانضمام إلى هذه المبادرة "يبقى مفتوحا" لكل فعاليات المجتمع التي تؤمن وتعمل على تحقيق هذه الأهداف.
و تضم هذه الشبكة التي احتضن اجتماعها تجمع الشباب الجزائري -رجاء- عدة تنظيمات على غرار المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب والمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة والمنظمة الوطنية للشباب والسياحة والحركة الوطنية للطلبة الجزائريين والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي و المنظمة الوطنية من أجل التنمية في الجزائر و المنتدى الجزائري للصحفيين و المنظمة الجزائرية حواء للترقية الأسرية.