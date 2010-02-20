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وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

الجزائر- تم تسجيل 39 حالة وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة الجارية , حسب حصيلة أوردتها يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال نفس الفترة إنقاذ 530 شخصا جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وخلال ال24 ساعة الأخيرة, قامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الاسعافات الأولية لـ14 شخصا اختنقوا بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة بكل من باتنة, عنابة, خنشلة وتبسة".

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كما قامت عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة بالتدخل لنقل امرأة توفيت وتقديم الاسعافات لثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز المدينة داخل منزلهم.

وكان مدير الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد فاروق عاشور, قد صرح سابقا لوأج أن هذه الأرقام المتصاعدة تأتي بالرغم من الحملات التوعوية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية, مرجعا مثل هذه الحوادث إلى سوء تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء من طرف أشخاص غير مؤهلين إلى جانب غياب الصيانة وعدم خضوع جميع التجهيزات المسوقة الى المراقبة.

وأكد أن مصالح الحماية المدنية تواصل مجهوداتها وحملاتها التوعوية التي انطلقت هذه السنة مبكرا ومرافقتها بومضات إشهارية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية إلى جانب استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة للحد من هذه الظاهرة.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:59
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وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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